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طاقة

أدنوك الإماراتية تمنح سي.ان.بي.سي الصينية 8% في امتياز بري

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
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أدنوك الإماراتية تمنح سي.ان.بي.سي الصينية 8% في امتياز بري
المصدر- مينا هيرالد

(رويترز) - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأحد إنها وقعت عقدا يمنح مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) حصة قدرها ثمانية بالمئة في امتياز لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو).

 

وقالت ادنوك في بيان إن سي.ان.بي.سي دفعت علاوة توقيع قدرها 6.5 مليار درهم (1.8 مليار دولار) للدخول في الامتياز البري البالغة مدته 40 عاما الذي تديره أدكو.

 

وفق وكالة أنباء الإمارات، وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها عضو المجلس الأعلى للبترول والسيد وانج يلين رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية للطاقة.



وتعد الشركة الوطنية الصينية للبترول أكبر منتجي ومزودي النفط والغاز في جمهورية الصين الشعبية وإحدى أكبر مزودي خدمات الحقول النفطية الأساسية في العالم.. وهي تنتج 52% من النفط الخام في الصين و71% من الغاز الطبيعي كما تمتلك أصولا وامتيازات في قطاع النفط والغاز ضمن 37 دولة في أفريقيا وآسيا الوسطى وروسيا والأمريكيتين والشرق الأوسط ومنطقة آسيا - المحيط الهادي

 

يضم امتياز أدكو حقول باب وبوحصا وشاه وعصب وتبلغ موارده الإجمالية ما بين 20 و30 مليار برميل من المكافئ النفطي على مدى فترة الامتياز وتنتج الحقول 1.6 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا في 2017.

 

  وقال وانغ يي لين رئيس مجلس إدارة سي.ان.بي.سي في بيان "ستضطلع سي.ان.بي.سي بدور نشط في تحديد وتطوير التطبيقات التكنولوجية بحقول النفط القديمة عبر التخطيط لإقامة مركز خاص للتكنولوجيا في أدكو.

 

 

"وتوتال أول شركة نفط كبرى تجدد الامتياز وحصلت على عشرة بالمئة في يناير كانون الثاني 2015 مما ضغط على منافسيها لتحسين شروط العروض بعد أن قالت ادنوك إن الشركة الفرنسية قدمت أفضل عرض.

 

 

وحصلت شركتا طاقة أصغر في آسيا على حصتين إذ استحوذت إنبكس كورب في اليابان على خمسة بالمئة وجي.اس إنرجي في كوريا الجنوبية على ثلاثة بالمئة.

 

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