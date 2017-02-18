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طاقة

مقتل شخص وإصابة ثلاثة في تسريب خط أنابيب تابع لشركة أرامكو

أريبيان بزنس
السبت، 18 فبراير 2017
مقتل شخص وإصابة ثلاثة في تسريب خط أنابيب تابع لشركة أرامكو

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم السبت إن تسربا نفطيا في خط أنابيب تابع لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت الصحيفة اليومية على حسابها على تويتر إن التسرب النفطي حدث قرب مدينة أبقيق التي يوجد بها منشآت نفطية تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو.

ونشرت الصحيفة صورا لحفرة مليئة بالنفط قالت إنها ناجمة عن التسرب لكنها لم تذكر تفاصيل عن سبب التسرب.


واشارت صحيفة الوطن إلى أن الحادث وقع في بقيق مع نشر وسم .

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