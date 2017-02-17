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طاقة

12.43 دولار يوميا ضريبة تلوث على المركبات اعتبارا من أكتوبر في لندن

أريبيان بزنس
الجمعة، 17 فبراير 2017
12.43 دولار يوميا ضريبة تلوث على المركبات اعتبارا من أكتوبر في لندن

لندن 17 فبراير شباط (رويترز) - قال صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم الجمعة إن العاصمة البريطانية سوف تفرض رسوما على المركبات الأقدم والأكثر تلويثا للهواء اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول في إطار جهود جديدة لتحسين جودة الهواء.

وستفرض الرسوم التي يطلق عليها اسم (تي-تشارج) وهي 10 جنيهات استرلينية (12.43 دولار) يوميا على المركبات التي تعمل بالديزل والبنزين والمسجلة قبل عام 2006 ولا تفي بالإرشادات الأوروبية لتنظيم انبعاثات المركبات لعام 2005 (يورو 4).

وستطبق الرسوم الجديدة على نفس الفترة التي تطبق فيها ضريبة الازدحام القائمة من السابعة صباحا إلى السادسة مساء خلال أيام العمل الأسبوعية والتي تبلغ 11.5 جنيه استرليني بما يعني أن ملاك بعض السيارات قد يدفعون 21.50 جنيه استرليني في الإجمال يوميا للقيادة في وسط لندن.

جاء الإعلان بعد بضعة أشهر من إصدار المحكمة العليا البريطانية حكما ينص على أن إجراءات الحكومة البريطانية لمكافحة تلوث الهواء لا تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحد من ثاني أكسيد النيتروجين.

وسيتسنى لقائدي السيارات استخدام موقع على الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت سياراتهم ستخضع للضريبة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر تشرين الأول.

وقال خان في بيان "من الصادم أننا نعيش في مدينة الهواء فيها ملوث جدا لدرجة أن الكثير من أطفالنا يكبرون ولديهم مشكلات في الرئة."

وأضاف "إذا لم نقم بتغييرات جذرية الآن فلن نتمكن من حماية صحة أسرنا في المستقبل."

والإجراء الجديد جزء من جهود تتكلف 875 مليون جنيه استرليني (1.09 مليار دولار) من مكتب رئيس البلدية لمكافحة تلوث الهواء في لندن بهدف إيجاد منطقة ذات انبعاثات منخفضة للغاية بحلول عام 2019.

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