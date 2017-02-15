"اينوك" الإماراتية تطلق منتجين جديدين من زيوت المحركات للمركبات والآلات الثقيلة

أطلقت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ومقرها دبي، اليوم أحدث منتجاتها من زيوت محركات الديزل ذات الأداء الشاق هما"اينوك فولكان 990X EXLD" و"اينوك فولكان999X ENERGY " مصممين للمركبات الثقيلة وآلات المصانع.

وذلك بهدف تعزيز أداء المحرك وتحسين كفاءة استهلاك الوقود مما يساهم في توفير استهلاك الوقود للمستخدمين. وسيتم إطلاق المنتجين الجديدين في بقية دول منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام الحالي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "اينوك" في تصريح صحافي له إن منتجات "فولكان" تصنع اعتمادا على أحدث المواصفات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي "API CK-4" لزيوت محركات الديزل ذات الأداء الشاق ما يعد أول تطوير من نوعه لهذه الفئة في القطاع خلال عقد من الزمن فضلا عن زيادة معدل الأداء والكفاءة لجميع المستخدمين.

وأضاف أن المنتجات الجديدة ستساعد المركبات الثقيلة على تغطية الرحلات الطويلة العابرة للحدود وتعزيز عمليات إدارة الأساطيل من دون أن يتعين تغيير الزيوت على مدار فترات قصيرة كما ستضمن هذه الزيوت إجراء صيانة محركات الديزل على فترات أطول فقد تم تصنيع منتج "فولكان 999X" لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمحركات.

وأكد الفلاسي أن "إينوك" تلتزم بتوفير أفضل المنتجات والحلول التي لا تلبي توقعات عملائها فحسب بل وتفوقها حيث يأتي إطلاقها لمنتجات "فولكان" أول شركة في الشرق الأوسط تقوم بتصنيع منتجات وفقا لمعايير "API CK-4" مما يعد إنجازا كبيرا تفخر بتحقيقه.

وأفاد بأن منتجات "فولكان" تلبي متطلبات القطاع ومن المتوقع أن تساهم في تغيير المتطلبات الصناعية والمعايير لأصحاب أساطيل المركبات الثقيلة والقطاع الصناعي الذي يستخدم الديزل.

وصمم زيت "اينوك فولكان 999X" خصيصا لتوفير مجموعة من المزايا المضمونة في كفاءة استهلاك الوقود إذ يستخدم تكنولوجيا التحكم بالاحتكاك لزيوت محركات الديزل ذات الأداء الشاق إضافة إلى أحدث المواصفات العالمية لمصنعي المعدات الأصلية ما يجعله منتجا يتناسب مع الأنواع المختلفة من الأساطيل.

كما يساعد هذا المنتج على توفير حماية ممتازة ضد التلف والاستهلاك لمحركات الديزل عالية القوة ويمكن كذلك استخدامه للمحركات من الطراز القديم.

ويناسب زيت "فولكان990X EXL " المركبات العاملة في مجالات الزراعة والتعدين والبناء التي تتطابق مع معايير الاتحاد الأوروبي "IIIA" و"IIIB" و"IV" والمعايير الأمريكية للانبعاثات من المستوى الرابع فضلا عن الجيل الأقدم من المعدات إذ يستخدم تكنولوجيا متطورة للتنظيف "TBN Shield Formula" لتغيير الزيت على فترات طويلة من دون أن يؤثر على قوة تحمل المحرك مما يؤدي إلى وفورات لعملاء الأساطيل.