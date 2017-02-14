شركات النفط متفائلة بمصر وتتطلع لمزيد من الاستثمار والاستكشاف

(رويترز) - تقول شركات نفطية كبرى إنها تخطط لزيادة استثماراتها في مصر متوقعة اكتشاف مزيد من النفط والغاز بعدما وضع كشف إيني لحقل الغاز العملاق ظُهر المياه المصرية في البحر المتوسط في دائرة الاهتمام.

وبعدما كانت مصدرا صافيا للغاز تحولت مصر إلى مستورد رئيسي في السنوات الأخيرة مع تنامي الطلب المحلي ليتجاوز الإنتاج لكن من المتوقع أن يؤدي اكتشاف ظُهر الذي يحوي 850 مليار متر مكعب من الغاز في 2015 إلى تغيير هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يبدأ الحقل الإنتاج بنهاية العام وسيوفر لمصر عملة صعبة بمليارات الدولارات كانت ستنفقها على واردات الغاز. وتتطلع الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب في إطار سعيها لتحويل مصر إلى مركز لتجارة الغاز في منطقة البحر المتوسط.

وقال مارك بينايون الرئيس التنفيذي لمجموعة إديسون الإيطالية للطاقة التي تنقب أيضا في مناطق قرب الحقل ظُهر اليوم الثلاثاء إنه واثق من اكتشاف مزيد من الغاز.

وشأنه شأن مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع النفط والغاز تحدثوا اليوم في مؤتمر بالقاهرة قال بينايون إن مصر لديها بالفعل طاقة زائدة وفيرة في خطوط أنابيب الغاز القائمة ومنشآت أخرى في البنية التحتية مما يعني انخفاض تكلفة أي إنتاج جديد.

وأضاف "وجدنا هنا (في مصر) ميزة تنافسية كبيرة في التكلفة وتكاليف التشغيل في ظل تقلبات الأسعار. هذه منطقة نعتقد أننا سنواصل الاستثمار والتطوير فيها مقارنة مع مناطق أخرى أعلى تكلفة."

وتابع "بالنسبة لمصر ستكون أسعار الغاز مهمة جدا لأن البلاد تحوز احتياطيات وفيرة من الغاز وقد تحققت اكتشافات غير عادية وأنني واثق في تحقيق اكتشافات أخرى خلال عامين أو ثلاثة وفي الوقت نفسه فإن مصر ستكون في وضع يمكنها من تصدير الغاز."

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني إن الحقل ظُهر سيبدأ الإنتاج قبل نهاية العام لكن الشركة مازالت تنقب وتتوقع مزيدا من الاكتشافات في المنطقة. وأضاف "هناك جهد كبير في ظُهر... لكن قد نجد شيئا آخر أيضا.

"لدينا الحقل نورس - في 11 شهرا وصلنا إلى 170 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز ونواصل التنقيب."

وفي العام الماضي اشترت بي.بي التي تعمل في مصر منذ 50 عاما حصة قدرها عشرة بالمئة في ظُهر من إيني. وتنشط الشركة أيضا في اقتناص تراخيص التنقيب بجولات طرحتها مصر في الآونة الأخيرة.

وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي خلال المؤتمر "في 2016-2017 نستثمر مزيدا من الأموال في مصر عن أي دولة أخرى في العالم. لدينا ثقة كبيرة في مصر."