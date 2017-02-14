دانة غاز الإماراتية تفوز بحكم في نزاع مع حكومة كردستان العراق

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة أحد أكبر المستثمرين في إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء إنها فازت بحكم ضد حكومة الإقليم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وكان ائتلاف يضم دانة غاز يسعى لتأكيد حقوقه التعاقدية والحصول على مدفوعات عن إنتاج الغاز في دعواه أمام المحكمة.

وقالت دانة في بيان إن المحكمة أمرت في أحدث قراراتها حكومة الأقليم بدفع 121 مليون دولار للائتلاف "لسداد المبالغ المستحقة عن مبيعات الغاز وغاز البترول المسال التي تم تحميلها من قبل أو نيابة عن حكومة إقليم كردسان ما بين تاريخ 30 يونيو 2015 و31 مارس 2016."

أضافت أن هيئة التحكيم رفضت أيضا "جميع المطالبات المقابلة التي تقدمت بها حكومة إقليم كردستان العراق ضد الائتلاف وأقرت بعدم وجود أي تأخير غير مبرر من قبل الائتلاف في تنفيذ المشروع."

ويأتي القرار عقب قرارين آخرين سبقاه الأول في يوليو تموز 2015 "وأكد على حقوق الائتلاف طويلة الأمد" والثاني في نوفمبر تشرين الثاني 2015 و"ألزم حكومة إقليم كردستان بدفع مبلغ مقداره 1.96 مليار دولار أمريكي للائتلاف" بحسب البيان.

أضافت الشركة أن هيئة التحكيم ستعقد جلسة لاحقة "للنظر في حجم التعويضات الواجب دفعها من قبل حكومة إقليم كردستان للائتلاف لتعويض الأضرار الناجمة عن إخلالها ببنود الاتفاقية الأولية." ومن المتوقع عقد الجلسة في الربع الثالث من هذا العام.

ولم يصدر عن حكومة إقليم كردستان العراق تعليق على الفور.