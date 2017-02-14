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أوبك: خفض كبير في إمدادات النفط السعودي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
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أوبك: خفض كبير في إمدادات النفط السعودي

(رويترز) - أظهرت بيانات نشرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين أن المنظمة التزمت بأكثر من 90 بالمئة من التخفيضات المتفق عليها في إنتاج النفط في يناير/كانون الثاني بما يشير ضمناً إلى أن تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار قد تتلاشى هذا العام.

 

وكانت أوبك اتفقت على خفض إنتاجها من الخام بنحو 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني.

 

وأشارت بيانات من مصادر ثانوية تستعين بها أوبك لمراقبة إنتاجها إلى أن إمدادات الأعضاء الأحد عشر الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق انخفضت إلى 29.888 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.

 

ويمثل ذلك التزاماً بنسبة 93 بالمئة بالاتفاق وفقاً لحسابات رويترز التي استندت إلى أرقام أوبك. ولم تكشف المنظمة في تقريرها الشهري عن مستوى الالتزام.

 

وكانت رويترز اطلعت على نسخة سابقة من بيانات المصادر الثانوية الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى أن مستوى الالتزام بالاتفاق يبلغ 92 بالمئة.

 

وأبلغت السعودية -أكبر منتج في أوبك- المنظمة بخفض إنتاجها الشهر الماضي بمقدار أكبر مما قدرته المصادر الثانوية.

 

 

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