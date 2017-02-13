انهيارات وشيكة في أطول سد في الولايات المتحدة يجبر السلطات على إخلاء الآلاف

أمرت الأرصاد الوطنية إخلاء آلاف السكان عند أطول سد في الولايات المتحدة قرب بحيرة أوروفيل في شمال كاليفورنيا، وطالبتهم بإخلاء منازلهم فورا، بعد أن تسريب جدران قناة لتصريف المياه التي أصبحت على وشك الانهيار أمس الأحد بحسب صحيفة لوس انجلوس تايمز.
واشار تحذير الأرصاد الوطنية إلى الانهيار يمكن أن يحصل في أي وقت وسيؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من مياه الفيضانات التي لايمكن التحكم بها من بحيرة أوروفيل .
وأمرت السلطات 162 ألف شخص، بترك منازلهم القريبة من سد أورفيل، الذي تهدم بشدة بسبب فيضان بالمياه، وأصبح في حالة خطرة.
وقال قائد شرطة مقاطعة بوت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "أمر إخلاء فوري من المناطق المنخفضة في أوروفيل".
وقالت وزارة الموارد المائية إن سرعة المياه في السد زادت بمقدار من 55 ألف قدم مكعب في الثانية، إلى 100 ألف قدم مكعب في الثانية بسبب الفيضان.المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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