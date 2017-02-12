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طاقة

حرائق الغابات في استراليا تهدد المنازل وتتسبب في إغلاق طرق

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
حرائق الغابات في استراليا تهدد المنازل وتتسبب في إغلاق طرق

سيدني 12 فبراير شباط (رويترز) - أمرت السلطات الاسترالية بإخلاء بعض المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الأحد فيما تستعر حرائق غابات تؤججها درجات الحرارة شديدة الارتفاع والرياح القوية في أنحاء الولاية بما يهدد منازل وتسبب في إغلاق طرق.

وشهد الساحل الشرقي لاستراليا موجة حارة وصلت فيها درجات الحرارة لأرقام قياسية في بعض مناطق الولاية مما تسبب في ظروف قال مسؤولون إنها أسوأ من تلك التي تزامنت مع حرائق "السبت الأسود" في فيكتوريا في عام 2009 وهي الأسوأ في البلاد وقتلت وقتها 173 شخصا.

وقال شين فيتزيمونز مدير خدمة الإطفاء في الولاية للصحفيين "هذا أسوأ يوم نشهده في تاريخ نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بمخاطر اندلاع النيران والحرائق."

والمناطق التي اشتعلت فيها الحرائق تبعد مئات الكيلومترات عن سيدني عاصمة الولاية.

وبحلول بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي صدرت تحذيرات طوارئ لخمس مناطق ريفية وطلب من السكان إخلائها إن أمكن أو اللجوء إلى مخابئ وتجنب الأحراش في المناطق التي لم يعد بالإمكان مغادرتها.

ويكافح أكثر من ألفي رجل إطفاء الكثير منهم متطوعون 86 حريقا في أنحاء نيو ساوث ويلز اليوم الأحد وتعتبر 38 منها خارجة عن السيطرة.

ومنذ يوم الجمعة تسببت الموجة الحارة والحرائق في إلغاء أحداث رياضية كبرى وفي ضغط هائل على شبكة الكهرباء في المنطقة.

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