الإمارات تتوقع مزيداً من الالتزام باتفاق أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج

(رويترز) - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم الأحد إن مستوى الالتزام باتفاق عالمي بين أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج كان مرتفعاً في يناير/كانون الثاني.
وأضاف قائلاً للصحفيين إن "مستوى الالتزام مرتفع ونتوقع أن نرى مزيداً من الالتزام خلال الشهور المقبلة".
ووفقاً لبيانات تستخدمها أوبك في مراقبة الإمدادات واطلعت عليها رويترز، فقد نفذت أوبك أكثر من 90 بالمئة من تخفيضات الإنتاج في يناير كانون الثاني في بداية قوية لتنفيذ أول خفض للإنتاج في ثماني سنوات.
وتخفض أوبك إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني لدعم أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض في السوق. واتفقت روسيا وعشرة منتجين آخرين من خارج أوبك على خفض إمداداتهم بنصف هذه الكمية.المزيد من أخبار الإمارات
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