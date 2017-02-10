"مصدر" أبوظبي تبدأ تشغيل أول توربين رياح في محطة دادجون ببريطانيا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن بدء تشغيل أول توربين رياح في محطة دادجون المشروع الثاني لطاقة الرياح البحرية الذي تسهم الشركة في تطويره في المملكة المتحدة، ما سيوفر الطاقة الكهربائية لنحو 6 آلاف منزل في بريطانيا.

ومن المخطط أن يتم تركيب 67 توربيناً في المحطة، بقدرة 6 ميجاواط لكل منها، وبطاقة إنتاجية إجمالية تكفي لتلبية احتياجات 400 ألف منزل. وتمتلك «مصدر» 35% من المحطة، بينما تمتلك شركة النفط والغاز النرويجية شتات أويل (35%) وشركة الكهرباء الحكومية في النرويج (30%).

ووفق صحيفة البيان، قال بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»: تسير عمليات الإنشاء في محطة دادجون بحسب الخطة المحددة. وسوف يسهم المشروع في رفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع «مصدر» من الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة لأكثر من 1 جيجاواط.

وتمثل المحطة أكبر استثمارات «مصدر» في مجال طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بعد مصفوفة لندن، التي تعد حالياً أكبر محطة عاملة لطاقة الرياح البحرية في العالم، والتي جرى افتتاحها في يوليو 2013 بطاقة إنتاجية قدرها 630 ميجاواط.

وأعلنت «مصدر» خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير استحواذها من شتات أويل على حصة 25% بمحطة هايويند العائمة لطاقة الرياح البحرية في أسكتلندا، وهي المشروع الثالث، الذي تسهم «مصدر» لطاقة الرياح في المملكة المتحدة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 30 ميجاواط، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل بنهاية العام.

وشهدت العمليات الإنشائية في المحطة نشاطاً كثيفاً العام الماضي، حيث جرى بالفعل وضع الأساسات اللازمة لتركيب 67 توربيناً للرياح، كما تم ربطها مع محطة فرعية، عبر كابلات بحرية. ومن المتوقع أن يتم تركيب الـتوربينات المتبقية في الربع الرابع من العام الحالي، ليبدأ تشغيل المحطة بطاقتها الإنتاجية الكاملة.

وتقع المحطة على مسافة 32 كيلو متراً قبالة ساحل مقاطعة «نورث نورفوك» شرق إنجلترا، ويصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 402 ميجاواط، وستنتج 1.73 تيراواط ساعي من الكهرباء سنوياً.





وكشف مطورو محطة دادجون في مايو الماضي عن تأمين مبلغ 1.3 مليار جنيه استرليني كونه تمويلاً طويل الأجل للمشروع. ودادجون أول مشروع لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة يحصل على تمويل بموجب نظام عقود الفروقات بالمملكة المتحدة.

وإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر» من أهم مطوري ومشغلي المشاريع المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق الخدمية؛ والمشاريع خارج الشبكة لخدمة المناطق النائية، والتي توفر إمكانية الحصول على الكهرباء للمجتمعات، التي لا تصلها شبكة الكهرباء؛ ومشاريع الحد من انبعاثات الكربون.

واستثمرت «مصدر» منذ 2006 نحوه 2.7 مليار دولار في مشاريع للطاقة المتجددة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 8.5 مليارات دولار.





تغطي مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة تغطي الإمارات والأردن وموريتانيا ومصر والمغرب والمملكة المتحدة وصربيا وإسبانيا، ويصل إجمالي القدرة الإنتاجية لهذه المشاريع، وهي قيد التشغيل أو التطوير، إلى 2.7 جيجاواط.