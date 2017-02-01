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طاقة

الرياض: السعودية قد تعزز استثماراتها النفطية في أمريكا في عهد ترامب

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
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الرياض: السعودية قد تعزز استثماراتها النفطية في أمريكا في عهد ترامب

(رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن المملكة قد تزيد استثمارات النفط في الولايات المتحدة بفعل سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري.

 

وقال الفالح أيضاً إن "الرئيس ترامب لديه سياسات جيدة لقطاع النفط وأعتقد أن علينا أن نقر بذلك".

 

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف بشأن وعد ترامب بالسعي للاستقلال في مجال الطاقة، قال الفالح "ليست لدينا مشكلة فيما يتعلق بالنمو الطبيعي لإمدادات النفط الأمريكية. قلت مراراً وتكراراً أننا نرحب بذلك طالما أنها تنمو بالتماشي مع الطلب العالمي على الطاقة".

 

وأضاف "استثمرنا مليارات الدولارات في التكرير والتوزيع بالولايات المتحدة وقد نعزز تلك الاستثمارات بناء على سياسات إدارة ترامب المساندة للقطاع وللنفط والغاز في الولايات المتحدة".

 

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