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طاقة

أرامكو تُصدر أول دفعة من الوسيط الكيميائي يحمل "صنع في السعودية" لأمريكا

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017
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أرامكو تُصدر أول دفعة من الوسيط الكيميائي يحمل "صنع في السعودية" لأمريكا

شهدت شركة أرامكو عملاق النفط السعودية مؤخراً أول دفعة من الوسيط الكيميائي التي يتم تصنيعها في المملكة بالتعاون مع شركة آكسنس التي تعد أحد الموردين الدوليين للتقنيات المتقدمة والوسائط الكيميائية وأجهزة الامتصاص والخدمات الفنية لصناعات التكرير والبتروكيميائيات والغاز وأنواع الوقود البديلة.

 

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، قالت شركة "أرامكو" في بيان لها إنه تم تصنيع أول دفعة من الوسيط الكيميائي الخاص بالمعالجة الهيدروجينية للديزل لصالح مصفاة الرياض في مرفق آكسنس كاتليست العربية المحدودة في الدمام.

 

وأضافت أنه سيتم تصدير كمية إضافية من هذا المنتج كدفعة جاهزة للشحن إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحمل ملصق "صُنع في المملكة العربية السعودية".

 

وأوضح البيان أن أرامكو ومشاريعها المشتركة تشغل 18 وحدة للتكرير والبتروكيميائيات في المملكة بترخيص من شركة آكسنس إلى جانب 16 وحدة إضافية لا تزال قيد التصميم والإنشاء.

 

وكانت شركة آكسنس قد شغّلت في العام 2015 معملاً جديداً لإنتاج وسائط كيميائية للمعالجة الهيدروجينية في المملكة تحت اسم شركة آكسنس كاتليست العربية المحدودة.

 

وكان وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية جو هيونغ هوان زار يوم 2 أبريل/نيسان الماضي شركة أرامكو السعودية، وقام بجولة على مرافقها المختلفة.

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