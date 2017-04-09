السعودية: مشروع إيصال الغاز للمنازل عبر الأنابيب يبدأ في الرياض كمرحلة أولى

قال عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) إن مشروع تمديد الغاز الجاف للمساكن والمنشآت التجارية سيبدأ أولاً في مدينة الرياض كمرحلة أولية تليها بعض مدن المملكة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن "الراشد" إن ذلك جاء بعد دراسات مع ست جهات حكومية معنية، موضحاً أنه تم رفع المشروع للمقام السامي لإقراره وأنه سيرى النور قريباً خاصة بعد قرب نهاية المدة للامتياز التجاري "احتكار" شركة الغاز الأهلية للتصنيع (غازكو) في 1439هـ.

وقال "الراشد" إن المشروع سيفتح المجال للشركات المحلية والأجنبية للدخول في المشروع الوطني، وأن هناك تعديلا للفترة الانتقالية للامتياز التجاري، وتقديم الشركات عروضها لإمداد الرياض بالغاز الجاف للمستهلكين.

وأضاف أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستتولى عملية تنظيم توزيع الغاز، بعد الانتهاء من دراساتها مع الهيئة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وستتسلم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مهام تنظيم مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية عبر الأنابيب، وفقاً للنظام الجديد الذي ينتظر إقراره من الجهات العليا، بعد أن أنهى مجلس الشورى والجهات الأخرى دراسته والموافقة عليه.

وسيفتح النظام الجديد الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في المشروع الوطني الكبير، وفك الاحتكار من شركة التصنيع الأهلية "غازكو" بعد 55 عاماً من الاحتكار وستنتهي مدة التمديد الأخير للامتياز التجاري خلال العام الهجري المقبل.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق في الشهر الماضي على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.