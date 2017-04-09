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طاقة

بالفيديو: جهاز الوردة الذكية لتوليد الطاقة الشمسية للبيوت بكفاءة أعلى بـ 40%

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017

طورت شركة في النمسا ما أسمته وردة ذكية -Smartflower- تعمل مثل زهرة دوار الشمس لتؤمن مصدرا موثوقا للكهرباء من الطاقة الشمسية من خلال تتبع الشمس تلقائيا بنآلية تعتمد نظام تحديد المواقع-GPS- من خلال من الشروق حتى المغيب حين تطوي "بتلاتها" لكن ثمنها يبدو مرتفع قليلا بحوالي 10 آلاف دولار!

تتميز هذه بقابليتها للنقل والتعديل والقدرة على التعرف على شروق الشمس وضبط زاوية "البتلات على 90 درجة مئوية مع الشمس، وطي البتلات لدى غروب الشمس أو اشتداد الريح التي قد تؤثر على سلامة عملها وتتمتع الزهرة الذكية بآلية تنظيف وتبريد ذاتيين عند فتح أو طي البتلات.

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وتتمكن الوردة من توليد طاقة أكبر من الاجهزة الشمسية الأخرى بمعدل 40% لأنها تؤمن ضبط أمثل لزاوية سقوط أشعة الشمس عليها اي بزاوية 90 درجة على الدوام. وأصبحت هذه الوردة ذات شعبية كبيرة في أوروبا مع استخدام أكثر من ألف منها في مختلف الدول الأوروبية ومن المقرر البدء بشحن آلاف منها إلى الولايات المتحدة قريبا.

 

http://smartflowersolar.com/

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