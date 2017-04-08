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طاقة

كهرباء دبي تعتزم إنشاء ثلاث محطات نقل رئيسية خلال ثلاث سنوات

أريبيان بزنس
السبت، 8 إبريل 2017
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كهرباء دبي تعتزم إنشاء ثلاث محطات نقل رئيسية خلال ثلاث سنوات

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن خططها لإنشاء ثلاث محطات نقل رئيسية جهد /400 / كيلوفولت خلال السنوات الثلاث القادمة لتضاف إلى العدد الإجمالي للمحطات الحالية البالغ 21 محطة وذلك ضمن باقة من المشروعات التطويرية الهادفة إلى تعزيز ورفع كفاءة شبكة النقل بقيمة إجمالية تصل إلى مليار درهم.

 

وأوضح سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المحطات الثلاث جهد 400 كيلوفولت تمثل دفعة قوية لجهود الهيئة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي و تم رصد استثمارات بقيمة 65 مليار درهم في قطاع الطاقة في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة الأمر الذي سيكون له دور فاعل في دعم نمو الاقتصاد الأخضر وخلق ميزة تنافسية للدولة في مجال كفاءة الطاقة وتقنيات إنتاج الطاقة، حسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات.

 

 

ولفت الطاير الى أن الهيئة تقدم خدماتها لأكثر من 788 الفا و 824 متعاملا بلغت نسبة سعادتهم نحو 95 بالمائة في عام 2016.

 

 

 

وأشار الى أن خطط الهيئة لزيادة إنتاج الطاقة تشمل إنشاء محطات توليد الكهرباء في منطقة حصيان ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بالإضافة إلى التوسعات في محطات توليد الكهرباء في جبل علي والعوير.

 

 

أما محطات النقل الرئيسية جهد 132/11 كيلوفولت التي يبلغ عددها حالياً / 224 /محطة فقد تم تدشين /16 / محطة منها في عام 2016 فقط حيث تعمل الهيئة حالياً على إنشاء / 113/ محطةخلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من /10 /مليارات درهم.

 

 

وتراعي الهيئة في إنشاء محطات نقل الطاقة مطابقة أعلى معايير الجودة والسلامة وتبني أحدث التقنيات المتطورة بما يسهم في رفع اعتمادية وكفاءة العمل لتخدم خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة وتعزز جهود التنمية المستدامة في الإمارة.

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