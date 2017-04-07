تفاهم عربي لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع إعادة اختيار دولة الإمارات لعضوية المكتب التنفيذي للكهرباء للدورة المقبلة، كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وتكريم ضباط الاتصال من الدول العربية.

ووفق صحيفة البيان، أعرب معالي وزير الطاقة عن سعادته بالتوقيع علي مذكرة التفاهم التي تمثل خطوة مهمة في استكمال حوكمة السوق العربية للكهرباء وتجارة الطاقة بين الدول العربية على نحو من شأنه أن يساهم أكثر في التكامل الاقتصادي العربي وفتح فرص تعاون أكثر بين الدول العربية.

وأضاف معاليه أن اختلاف ساعات الذروة في الاستهلاك بين الدول العربية يمثل فرصة كبيرة للاستفادة من توافر القدرات الإنتاجية المختلفة في الدول العربية ويسمح في مرور الكهرباء بين عدة دول.





وذكر معاليه أن تجربة مجلس التعاون الخليجي بإنشاء منظومة الربط الكهربائي الخليجي ووجود ربط بين دول شمال أفريقيا تمثل أركاناً مهمة وتجارب ناجحة في منظومة الربط العربي، كما عرض معاليه تجربة دولة الإمارات في إدارة الطلب على الطاقة لتقليل من الاستهلاك وأهم الإجراءات التي اتخذت والتي من بينها وضع مواصفات أكثر كفاءة على الأجهزة الكهربائية ومراجعة التعرفة لتعكس التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، مؤكداً معاليه استعداد دولة الإمارات مشاركة الدول العربية الشقيقة بخبرتها في هذا المجال.

وضم وفد الدولة المشارك الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة وليلي الريح خبير الكهرباء وطلال الفليتي مدير مكتب الوزير.

وناقش المجلس تطورات الربط الكهربائي العربي وسبل تعزيزه من خلال استغلال هذا الربط في تنشيط عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إضافة إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، وكذلك سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية.

كما ناقش المجلس الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي تتضمن متابعة تطور الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، وكذلك متابعة تطور مواضيع كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.. وناقش المجتمعون مخرجات مؤتمرات تغير المناخ «COP» وتأثيرها على قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوطن العربي.