83 % من سكان الامارات يدعمون مشروع "براكة" للطاقة النووية السلمية

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث الاستشارية العالمية "كانتار تي أن أس" ارتفاع دعم سكان دولة الامارات العربية المتحدة للبرنامج النووي السلمي ليصل إلى 83 % وهو من المستويات الأعلى في العالم وذلك بزيادة 13 % عن آخر الاستطلاعات التي أجريت في العام 2013.

وشمل الاستطلاع أكثر من 750 مقابلة شخصية ضمن عينة تعكس تنوع التركيبة السكانية لدولة الإمارات، وأكد 92 % من السكان قناعتهم التامة بأهمية مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بالنسبة للدول والذي سيوفر ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية عند تشغيل المحطات الأربع للمشروع.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضحت نتائج الاستطلاع أن 69 % من السكان هم على قناعة تامة بأن الطاقة النووية مهمة لدولة الامارات وكانت النسبة الأعلى بين المواطنين والتي وصلت إلى 87 %.

كما أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة التأييد والدعم لعمليات إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية إلى 79 % بزيادة 11 % عن العام 2013 وكذلك ارتفاع نسبة الذين يعتقدون بضرورة امتلاك الدولة برنامجا سلميا للطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية إلى 69 % وبزيادة 6 % عن العام 2013.

وأكد 81 % من سكان الدولة معرفتهم بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وطبيعة مهامها الخاصة بالمشروع النووي السلمي الإماراتي وبزيادة كبيرة مقارنة بنحو 56 % في العام 2013 بينما وصلت نسبة المواطنين الإماراتيين الى 93 %.

كذلك أظهر الاستطلاع أن 87 % من المواطنين الإماراتيين يدعمون بشكل كبير الانتقال إلى مصدر طاقة منخفض الكربون في وقت رأى 86 % منهم أن الطاقة النووية السلمية هي أحد المصادر الموثوقة والصديقة للبيئة لإنتاج الطاقة.

وأبدى عدد من المستطلعة آراؤهم رغبتهم في التعرف على آلية عمل محطات براكة واستعداداتها التشغيلية وكيفية مساهمتها في تنويع مصادر الطاقة في الدولة.

يشار إلى أن الاستطلاع تم بدعم من مؤسسة الإمارات الطاقة النووية وأجرته شركة "كانتار تي أن أس" لقياس مدى فاعلية برنامج المؤسسة الخاص بالتواصل المجتمعي والذي يضم مجموعة من الأنشطة بينها المنتديات العامة والمبادرات التعليمية والمشاركة في الفعاليات الوطنية الرئيسية.

وقال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن نتائج الاستطلاع تؤكد مدى فاعلية برنامج المؤسسة الخاص بالتفاعل المنتظم والتواصل المستمر مع المجتمع، منوها بأن أبرز نتائج الاستطلاع تؤكد تأييد سكان دولة الإمارات للبرنامج النووي السلمي لما للطاقة النووية السلمية من دور استراتيجي في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وأشار إلى أن النتائج المشجعة للاستطلاع لم تظهر فقط ادراك سكان الدولة لأهمية الطاقة النووية السلمية بل ودعمهم المستمر للعمليات الانشائية التي تقوم بها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في موقع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي حيث أكد 90% من المشاركين في الاستطلاع ثقتهم بأن المؤسسة تعمل على إنجاز المحطات وفق أرقى معايير السلامة والجودة العالمية.

وقال ستيفن هيلبراند الرئيس التنفيذي لـ""كانتار تي أن أس" تعقيبا على نتائج الاستطلاع.. إن استطلاعات الرأي التي تراعي طبيعة التركيبة السكانية في أي دولة هي ضرورة ملحة لأي صناعة وخصوصا الطاقة النووية التي تستأثر بمختلف وجهات النظر عبر العالم .. مضيفا أن نتائج هذا الاستطلاع تؤكد بشكل جلي أن جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الخاصة بتطوير التفاعل والتواصل مع المجتمع قد وجدت صداها الإيجابي لدى الرأي العام في دولة الإمارات.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تأسست عام 2009 وركزت منذ نشأتها على إنجاز البرنامج النووي السلمي لدولة الامارات العربية المتحدة وفق أرقى معايير السلامة والأمان في العالم.

وبلغت النسبة الكلية لإنجاز المحطات الأربعة الخاصة بمشروع براكة للطاقة النووية السلمية وصلت إلى 78 % بينما وصلت نسبة إنجاز المحطة الأولى إلى أكثر من 94 %.

وتوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بعد تشغيل المحطات الأربعة ربع احتياجات دولة الامارات من الطاقة الكهربائية.