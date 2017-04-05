"قطر للبترول" و"إكسون موبيل" توقعان اتفاقا للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع قبرص

وقعت مؤسسة "قطر للبترول" وشركة "إكسون موبيل" اتفاقا مع حكومة قبرص للتنقيب وتقاسم الإنتاج في المنطقة البحرية ــ رقم 10 ــ قبالة سواحل الجزيرة في البحر الأبيض المتوسط.



ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في بيانه اليوم، إن الاتفاق يوسع نطاق عمل قطر للبترول الدولي إلى شرق البحر الأبيض المتوسط معربا عن أمله في أن تكون هذه الفرصة واحدة من أكثر الفرص الواعدة في المنطقة.

كما أعرب المهندس الكعبي عن تطلعه للعمل مع الحكومة القبرصية وشركاء قطر للبترول في المشروع إكسون موبيل في هذه الفرصة التي اعتبرها هامة لجلب مزيد من المنافع للبلاد.

وأشار إلى أن توقيع عقد التنقيب وتقاسم الإنتاج الخاص بالمنطقة البحرية جنوب غرب قبرص جاء في أعقاب العرض الناجح الذي قدمه ائتلاف قطر للبترول وإكسون موبيل.



ونوه بأن التحالف يقوم حاليا بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد باعتبارها خطوة أولى نحو بدء أعمال الحفر والتنقيب خلال عام 2018.. كما سيعمل التحالف مع الحكومة القبرصية للمساعدة في بناء المهارات والكفاءات الوطنية في صناعة النفط والغاز.

وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا فيما تتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز والغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي إضافة إلى منتجات تحويل الغاز إلى سوائل والمشتقات البترولية والبتروكيماويات والأسمدة الكيماوية بجانب الحديد والألومنيوم.