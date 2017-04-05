بطول 2000 كم، مد اطول خط انابيب للغاز في العالم انابيب للغاز "الاسرائيلي" للتخلص من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي

تعهدت اسرائيل وايطاليا واليونان وقبرص الاثنين بالمضي قدما في مشروع مد اطول خط انابيب للغاز في العالم تحت البحر، والذي سيمتد 2000 كم من شرق البحر المتوسط الى جنوب اوروبا، بدعم من الاتحاد الاوروبي وبكلفة تصل إلى 6,2 مليار دولار، ولدى انجازه سيكون قادرا على نقل الغاز من الحقول المكتشفة حديثا في اسرائيل وقبرص الى اوروبا، وسيقلل من اعتماد القارة الاوروبية على الطاقة الروسية في وقت يسود التوتر العلاقات بين هذين الطرفين.

وتعهد وزراء الطاقة من الدول الاربع في مؤتمر صحافي عقد الاثنين في تل ابيب، بحضور مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الاوروبي ميغيل ارياس كانيتي، بالالتزام بتنفيذ هذا المشروع.

وأثبت الوزراء انه تم انجاز دراسات جدوى المشروع، الا ان الشغل على انشائه لن ينطلق قبل بضع سنوات، على ان يكون ربما قادرا على نقل الغاز بحلول 2025.

وذكر وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال ستاينتز "سيكون هذا اطول واعمق خط انابيب غاز تحت البحر في العالم".

وأثبت ايليو ريغيري، الرئيس التنفيذي لشركة "اي جي اي بوسيدون" احدى الشركات التي تقوم بتطوير المشروع لوكالة صحيفة الوسط، ان اسعار الغاز انخفضت، ولكن الجدوى المالية للمشروع تستند الى توقعات متعلقة بارتفاع اسعار الغاز مجددا.

وبدأت كل من اسرائيل وقبرص باستخراج الغاز من حقولها البحرية في السنوات الاخيرة، ومن المتوقع بدء الشغل بحقول غاز اكبر في المستقبل.

ويسعى البلدان الى تسويق الغاز الى اوروبا كبديل عن الاعتماد على الواردات الروسية.

واقر ارياس كانيتي ان الغاز سيساعد في تخفيض الاعتماد على خط "نورد ستريم" للغاز القادم من روسيا، والذي اعتبر انه "لا يضيف اي شيء الى امن الامدادات".

وتابع "قبرص واسرائيل موردان موثوقان للغاية" مؤكدا "نقدر بشدة امدادات الغاز من المنطقة كمصدر حيوي لامدادات الغاز التي يمكن ان تقدم مساهمة قيمة لاستراتيجيتنا لتنويع المصادر والطرق والموردين".

وبحسب كانيتي فان "هذا الانبوب يوحد وسيحظى بدعم كافة اعضاء الاتحاد الاوروبي".

واتفق الوزراء الاربعة على اللقاء مرة كل ستة اشهر في السنوات القادمة.