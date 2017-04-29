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طاقة

أرامكو تحقق رابع أكبر إيرادات في العالم والأولى على شركات النفط

أريبيان بزنس
السبت، 29 إبريل 2017
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أرامكو تحقق رابع أكبر إيرادات في العالم والأولى على شركات النفط

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أظهر تقرير متخصص تصدر سلسلة التجزئة الأمريكية"وول مارت" صدارة شركات العالم من حيث الإيرادات للعام 2016 وجاءت شركة أرامكو عملاقة النفط السعودية في المركز الرابع على مستوى العالم محققة 311 مليار دولار (1.165 ترليون ريال).

 

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، أوضح تقرير لموقع "فيجوال كابيتلست" ترتيب الشركات الأعلى دخلاً، حيث حلت شركة ستيت جريد الصينية المتخصصة في قطاع الكهرباء ثانية بحوالي 330 مليار دولار، وجاءت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للأجهزة الإلكترونية ثالثاً بـ 315 مليار دولار، بعد أن ضم التقرير 50 شركة عالمية.

 

وشمل التقرير 14 قطاعاً تصدرها النفط والخدمات المالية والسيارات، والقطاعات الأخرى هي التجزئة والكهرباء والأدوية والاتصالات والأجهزة الإلكترونية والسلع والرعاية الصحية والتشييد والإنترنت، وكانت أرامكو هي الشركة العربية الوحيدة في القائمة.

 

أرامكو الأولى بالإيرادات في شركات النفط

 

أظهر التقرير أيضاً تصدر إيرادات أرامكو إيرادات جميع شركات النفط العالمية، وحلت مؤسسة البترول الصينية (CCNP) ثانياً بحوالي 299 مليار دولار.

 

وجاءت سينوبك الصينية ثالثاً بحوالي 294 مليار دولار. ورابعاً جاءت رويال داتش شل البريطانية الهولندية بحوالي 272 مليار دولار. وخامساً إكسون موبيل الأمريكية بحوالي 246 مليار دولار. وسادساً بريتش بيتوليوم (بي بي) البريطانية بحوالي 223 مليار دولار. وسابعاً توتال الفرنسية بحوالي 143 مليار دولار. وثامناً شيفرون الأمريكية بحوالي 131 مليار دولار.

 

وتعتزم الحكومة السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو في بورصة الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر في الربع الثاني من 2018. ويعتقد المحللون أن هذا قد يجمع 100 مليار دولار على أساس تقييم أرامكو بتريليوني دولار.

 

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