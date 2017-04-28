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طاقة

كهرباء ومياه دبي تحول محطاتها العاملة إلى شبكة طاقة ذكية

أريبيان بزنس
الجمعة، 28 إبريل 2017
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كهرباء ومياه دبي تحول محطاتها العاملة إلى شبكة طاقة ذكية

تتبني هيئة كهرباء ومياه دبي المبادرات والإستراتيجيات والتقنيات الجديدة التي تعزز ريادتها العالمية وفق منهج واضح ومتكامل ركيزته الابتكار واستشراف المستقبل ومن بينها مبادرة تحويل جميع محطاتها العاملة بشكل مستقل إلى شبكة من محطات الطاقة الذكية.

تتضمن هذه المبادرة تطوير أنظمة المعلومات في كل محطة بهدف نقل بيانات الأداء بصيغة مشتركة إضافة إلى تطوير جهاز نقل البيانات أحادي الاتجاه واستخدامه لحماية كل محطة من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي قد تخترق الشبكة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتم تصميم "نظام هيئة كهرباء ومياه دبي لمحطات الطاقة الذكية" عام 2014 بهدف تحويل بيانات محطات الطاقة إلى سلسة من التقارير التي يمكن للمختصين في الهيئة الاستعانة بها لدعم اتخاذ القرار وأيضا تحويل ذلك الكم الضخم من البيانات إلى رسوم غرافيكية مبتكرة توفر نظرة شمولية وشفافة عن وضع المحطات في الوقت الحقيقي لدعم قرارات سريعة ودقيقة خصوصا في الحالات الطارئة أو لتحليل المشكلات أو الأعطال التقنية.

وقد اكتسب النظام خاصية الذكاء من خلال الاستفادة من الخبرات والمعارف الضمنية لكوادر الهيئة وتضمينها في النظام، ومن ثم توظيفها لتحليل الأحداث وإصدارِ تقاريرٍ ذكية تمنح مستوىً متطوراً من الدعم لصناع القرار.

 

ويمكن عن طريق "نظام هيئة كهرباء ومياه دبي لمحطات الطاقة الذكية" مراقبة المعدات في كل محطة ومقارنتها بمثيلاتها في المحطات الأخرى مما يسهم في تسريع حل الكثير من المشكلات.

وقد حاز ابتكار جهاز نقل البيانات أحادي الاتجاه على إشادة وتقدير كبيرين على المستويين المحلي والعالمي، ففي عام 2014 فاز بجائزة أفكار الإمارات، وفي عام 2016 نال "نظام هيئة كهرباء ومياه دبي لمحطات الطاقة الذكية"  فئة "أبطال" في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابع للأمم المتحدة في جنيف.

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