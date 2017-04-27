Arabian business
طاقة

عملاق النفط الفرنسية قد تدرس المشاركة في طرح أرامكو

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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عملاق النفط الفرنسية قد تدرس المشاركة في طرح أرامكو

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط والغاز، اليوم الخميس، إن الشركة قد تدرس شراء حصة في الإدراج المزمع لجزء من أرامكو السعودية.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، أبلغ باتريك بويان مؤتمراً نفطياً في باريس أن الأمر سابق لأوانه لأن السوق ما زالت تنتظر تفاصيل كيفية إجراء الطرح العام الأولي لكنه أضاف أنها قد تصبح شراكة مهمة بالنسبة لتوتال في السعودية.

 

وقال "قد ندرس الأمر" لكن أي قرار نهائي هو "مسألة ربحية والتخصيص الأمثل لرأس المال".

 

ومضى يقول "من غير الواضح بعد كيف يريدون إجراء الطرح العام الأولي.. أنا على ثقة بأنه سيكون استثماراً جيداً... لأن أرامكو السعودية مشروع اقتصادي حقيقي".

 

وتعتزم الحكومة السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو في بورصة الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر في الربع الثاني من 2018. ويعتقد المحللون أن هذا قد يجمع 100 مليار دولار على أساس تقييم أرامكو بتريليوني دولار.

 

وقال بويان "بمليار دولار تستطيع توتال شراء 0.1 بالمئة وهو حجم ضئيل".

 

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو الذي كان يحضر المؤتمر أيضاً إن خطط الطرح الأولي تمضي قدماً كما أُعلن من قبل. وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

 

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