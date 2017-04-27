مبادلة للبترول الإماراتية تحصل على موافقة تطوير حقل "كا رونغ دو" في فيتنام

أعلنت شركة مبادلة للبترول اليوم عن حصول مشروعها لتطوير حقل النفط والغاز CRD(كا رونغ دو – المعروف بالإمبراطور الأحمر) على موافقة الحكومة الفيتنامية في منطقة 07/03 الواقعة في محيط فيتنام.

وأشارت الشركة الى دعم وتأييد شركائها للمشروع وهم شركة ريبسول المشغل الرسمي للحقل، وشركة بتروفيتنام، وشركة بان باسيفيك للبترول.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، وفقا لموقع صحيفة مينا هيرالد: ” تفتخر شركة مبادلة للبترول بهذا الإنجاز وبموافقة الحكومة الفيتنامية على تطوير حقل (كا رونغ دو) الذي يعتبر أول مشروع للشركة في فيتنام، وسيساهم في توفير احتياجات تلك المنطقة من النفط الخام والغاز الطبيعي. وعلى الصعيد نفسه، تؤكد هذه الخطوة حرص الحكومة الفيتنامية واهتمامها بأنشتطتنا ومشاريعنا كشركة بترول اماراتية عالمية، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الامارات العربية المتحدة.”

وأضاف بقوله: “نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة ريبسول، مشغل المشروع، وشركائنا الآخرين لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلى مستويات الجودة ومعايير السلامة. كما ستبحث شركة مبادلة للبترول فرص تطوير أخرى في فيتنام بالاضافة الى مشاريعها الاستثمارية القائمة حالياً.”

هذا، وقد تم اكتشاف حقل (كا رونغ دو) في عام 2009 وتقييمه بنجاح عام 2013. ويقع الحقل في حوض (Nam Con Son) على بعد من سواحل فيتنام، وتعتبر عملية التطوير الأعمق من نوعها في المياه الفيتنامية حتى الآن.

وتشمل عملية التطوير منصة رأس البئر (TLWP) المرتبطة بسفينة عائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج (FPSO) . وسيتم تسليم الغاز إلى خط أنابيب إقليمية (Nam Con Son)

وتمتلك شركة مبادلة للبترول حصة بنسبة 21.25% في الحقل 07/03 بينما تملك كل من شركة ريبسول نسبة 46.75% في المئة، وشركة PVN نسبة 14.25 %، وشركة PVEP نسبة 12.75% وشركة بان باسيفيك للبترول نسبة 5%. ومن المتوقع أن تستثمرشركة مبادلة للبترول حوالي 450 مليون دولار أمريكي في عملية تطوير الحقل.

وقد تم الاتفاق على بيع وشراء الغاز بين الشركاء وشركة -.( PVN) وتقوم شركة ريبسول حالياً بدراسة ووضع بنود العقد الخاصة ببناء وتركيب منصة (TLWP) وتوريد وحدة (FPSO) .