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طاقة

ما هي الحالات التي يحق فيها لشركة الكهرباء فصل التيار في السعودية؟

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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ما هي الحالات التي يحق فيها لشركة الكهرباء فصل التيار في السعودية؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - حددت جمعية حماية المستهلك السعودية أربع حالات لا يحق فيها لشركة الكهرباء فصل الخدمة عن المستفيدين الذين لم يسددوا الفواتير من بينها فترة الاختبارات وشهر رمضان.

 

وقالت الجمعية في تغريدة لها على حسابها في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "لا يحق فصل خدمة الكهرباء عنك لعدم السداد في: فترة الاختبارات. بعد الساعة 12 ظهراً. خارج أوقات الدوام الرسمي. وفي شهر رمضان".

 

غلا أن مغردا يدعى "مترفتي" علق على إعلان الجمعية قائلاً " كلام فاضي سبق وأنهم قد فصلوا الكهرباء في شهر رمضان ولا أخذت منهم لا حق ولا باطل ورحت اشتكي  قالوا ادفع الله لا يهينك".

 

 

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