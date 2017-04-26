"إينوك" تفتتح أول محطة خدمة تعمل بالطاقة الشمسية في دبي

افتتحت شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" أول محطة خدمة تعمل بالطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس التزامها الجاد والمستمر بأعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة، وبما ينسجم في المضمون والأهداف مع خطة دبي 2021 نحو جعل الإمارة مدينة ذكية ومستدامة.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور كل من سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة "اينوك" والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وأعضاء مجلس إدارة "اينوك"، وهم أحمد المحيربي وعبدالرحمن آل صالح؛ والدكتور عبدالرحمن العور، وأحمد شرف، وحسين حسن ميرزا الصايغ. كما حضر حفل الإفتتاح سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في "اينوك"، إلى جانب عدد من كبار المدراء في المجموعة.

تقع المحطة الجديدة بالقرب من المدخل المتجه إلى مدينة دبي للإنترنت على شارع الشيخ زايد، وتصل القدرة الإنتاجية للألواح الكهروضوئية للطاقة الشمسية المركبة على أسقف المظلات الخارجية، في ذروتها إلى نحو مائة وعشرين كيلوواط في الأيام ذات الطقس المثالي، أي ما يتفوق بنحو ثلاثين بالمائة على حجم الطاقة اللازمة لتنفيذ العمليات في المحطة. وسيتم نقل فائض الطاقة إلى شبكة "هيئة كهرباء ومياه دبي".

من جهته، قال سيف حميد الفلاسي: "لطالما كانت "اينوك" لاعباً رئيسياً في قطاع الطاقة وساهمت بدور جوهري في دعم مسيرة نمو دبي، ومن هذا المنطلق، فإننا نبقى على عهدنا ملتزمين ببذل كل جهد ممكن لتعزيز البنى التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض "اكسبو الدولي 2020". ووضعت المجموعة خطة مفصلة لإطلاق 14 محطة جديدة خلال عام 2017، في أعقاب الإعلان عن افتتاح محطتين جديدتين في وقت سابق من هذا العام، ليأتي افتتاح أول محطة خدمة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى الدولة تتويجاً لما تبذله "اينوك" من جهود حثيثة نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال المسؤولية البيئية في قطاع الطاقة".

وتمثل محطة الخدمة الجديدة في مدينة دبي للإنترنت منطلقاً لاختبار عدد من تقنيات توفير الطاقة مثل أنظمة استعادة البخار والألواح الكهروضوئية، وستكون جميع محطات الخدمة التي ستطلقها "اينوك" في المستقبل مجهزة لتركيب الألواح الكهروضوئية للطاقة الشمسية على أسقف المظلات الخارجية.



