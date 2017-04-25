دبي: تركيب مولدات كهربائية احتياطية في المباني ذات الطابع الحضاري والسياحي والتجاري

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإلزام المطورين العقاريين والشركات التي تعمل على تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى والمباني ذات الطابع الحضاري والسياحي والتجاري في دبي بتركيب مولدات كهربائية إحتياطية في هذه المباني لضمان توفير الطاقة الكهربائية لها طوال أربع وعشرين ساعة وذلك إعتبارا من اليوم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه ظهر اليوم، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، للمقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، استمع فيها إلى شرح تفصيلي حول ما حصل من انقطاع التيار الكهربائي أمس في مركز دبي مول، قدمه سعادة المهندس سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الذي أكد سلامة جميع خطوط التغذية الكهربائية للمرافق الحيوية في دبي، مشيرا إلى أن ما حصل خلل فني طارئ في أحد خطوط الضغط العالي الذي يغذي " دبي مول " بعد خروج الخط عن الخدمة، حيث تسبب هذا الخلل الطارىء بانقطاع التيار عن المركز.

وأشار المهندس سعيد الطاير في إطار طمأنته صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على سلامة محطات تغذية مدينة دبي بالتيار الكهربائي المستمر 24/24، إلى أن " ديوا " أسرعت بتحريك جميع فرق الطوارئ التابعة لها وتوفير مولدات كهربائية متحركة نقلتها فرق الطوارئ معها إلى الموقع خلال عشرين دقيقة فقط ولعدم تمكن هذه الفرق بسبب وجود عوائق في السرداب المؤدي إلى محطات التوزيع بالوصول مع المولدات الكهربائية المتحركة، ومع كل ما سبق إلا أن الهيئة تمكنت بجهود طواقم الطوارئ فيها من إعادة توصيل التيار الكهربائي بكامل طاقته إلى مركز دبي مول خلال ما يقارب الساعة ونصف الساعة.

وأكد الطاير أن الهيئة ستعمل على تنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتبارا من اليوم بالزام جميع المطورين العقاريين والشركات والمقاولين المعنيين بتركيب مولدات كهربائية إحتياطية في المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في دبي وستتولى " ديوا " متابعة هذا الامر والاشراف على تنفيذه مباشرة.

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