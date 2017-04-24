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طاقة

أرامكو تعين معتصم المعشوق مشرفا على ترتيبات الطرح الأولي

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
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أرامكو تعين معتصم المعشوق مشرفا على ترتيبات الطرح الأولي

قالت مصادر بقطاع النفط  لرويترز إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عينت المسؤول المخضرم بالشركة معتصم المعشوق للإشراف رسميا على الاستعدادات للطرح العام الأولي المزمع.

 

وقالت المصادر إن المعشوق تولى منصب نائب رئيس تطوير الطرح العام الأولي. وشغل المعشوق في الآونة الأخيرة منصب نائب رئيس دائرة التخطيط العام ويقول مطلعون على بواطن الأمور في القطاع إنه على صلة جيدة بمجتمع المال.

 

وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو في السوق المالية السعودية وفي بورصة أو أكثر من البورصات العالمية. ويعتقد المحللون أن عملية الإدراج قد تجمع 100 مليار دولار بناء على تقييم الشركة عند تريليوني دولار.

 

والطرح الأولي لأرامكو محور خطة الحكومة التي تعرف باسم "رؤية 2030" والرامية لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.

 

وتقرر تعيين المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة ياسر مفتي في منصب نائب رئيس دائرة التخطيط العام بالإنابة ليحل محل المعشوق لفترة مؤقتة وفقا لما قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن التغييرات حتى الآن.

 

وانضم المعشوق إلى أرامكو في 1984 وشغل منصب أمين الخزينة والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بترون وحدة أرامكو السابقة في الفلبين إلى جانب مناصب أخرى. ويعمل المعشوق حاليا رئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم (لوبريف).

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