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طاقة

أرامكو السعودية توقع مذكرتي تفاهم مع أدنوك ومصدر الإماراتيتين

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
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أرامكو السعودية توقع مذكرتي تفاهم مع أدنوك ومصدر الإماراتيتين

وقعت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، اليوم الأحد، مذكرتي تفاهم مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، للتعاون في مجال النفط والغاز، وتقنيات الطاقة النظيفة.

 

وقالت أرامكو في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بموجب بنود المذكرة مع أدنوك، ستتعاون الشركتان في تحديد التقنيات التي يمكن أن تسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورفع مستويات الكفاءة عبر مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية والتنسيق في العمليات.

 

 

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين حسن الناصر، نقلا عن موقع مجلة "مباشر" إن توقيع مذكرة التعاون مع أدنوك يعزز ويدعم الأهداف المشتركة في مجالات الأبحاث والتطوير والتقنية والابتكار لتقديم وإدارة طاقة مستدامة.

 

 

ووقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه.

 

 

وقال المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة بأرامكو، ياسر مفتي، إن التعاون مع "مصدر"، سيُسهم في التكامل مع جهود الأبحاث والتطوير التي تقوم بها جهات مختلفة في المملكة لنشر استخدام الطاقة المتجددة في توليد الطاقة وتحلية المياه.

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