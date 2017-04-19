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طاقة

سابك السعودية تختار تكساس مقرا لمشروع محتمل مع إكسون موبيل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 19 إبريل 2017
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سابك السعودية تختار تكساس مقرا لمشروع محتمل مع إكسون موبيل

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوم الأربعاء إنها اتفقت مع وحدة تابعة لإكسون موبيل على إقامة مشروع محتمل للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأمريكية.

 

وقالت سابك في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الطرفين سيواصلان "إكمال الدراسات والإجراءات اللازمة ومنها التصاميم الهندسية للمشروع وتقييم الجوانب التقنية والتجارية وذلك للوصول إلى قرار بشأن إقامة المشروع من عدمه والمتوقع أن يكون خلال العام 2018."

 

 

لم تكشف سابك عن التكلفة التقديرية للمشروع لكنها قالت إن المشروع يتضمن إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة تقارب 1.8 مليون طن.

 

 

وقالت سابك في بيان بالبريد الإلكتروني إن المشروع المحتمل مع إكسون موبيل كيميكال، والذي سيغذي وحدة لجلايكول الإيثيلين الأحادي ووحدتين للبولي إيثيلين، يتماشى مع استراتيجية الشركة السعودية في تعزيز نموها بالأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة.

 

 

وكانت سابك، إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، قالت في 2016 إنها تدرس بناء المجمع في تكساس أو لويزيانا مع وحدة تابعة لإكسون.

 

 

وفي يناير كانون الثاني، قال يوسف عبد الله البنيان الرئيس التنفيذي لسابك إن الشركة قد تصدر إعلانا بخصوص مشروع الايثيلين في الربع الثاني من العام الحالي.

 

 

تحرص سابك على الاستثمار في الخارج لتنويع مخاطرها وتعزيز حضورها في الأسواق الأجنبية. وقال البنيان في يناير كانون الثاني إن الشركة تدرس ضخ استثمارات أخرى في الولايات المتحدة بقيمة بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار

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