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طاقة

السعودية وروسيا تطلقان مشاريع بـ3 مليارات دولار

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
السعودية وروسيا تطلقان مشاريع بـ3 مليارات دولار

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالينتينا ماتفيينكو أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى والصندوق السيادي السعودي سيطلقان مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري بحسب وكالة تاس الروسية.

وأشارت ماتفيينكو إلى أن المشاريع المشتركة التي أنجزت بين البلدين وصلت لمستوى 600 مليون دولار، ولفتت إلى اهتمام السعودية بالتعاون مع روسيا في مجال التسليح والتصنيع العسكري وفي مجال الطاقة والقطاع الزراعي.

وقالت ماتفيينكو التى كانت تزور المملكة العربية السعودية -، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى"  أمس الاثنين "إن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى والصندوق السعودى السيادى يتعاونان بنجاح، وتم تنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ حوالىي 600 مليون دولار أمريكى ".

من جانب آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن وزير الخارجية السعوديعادل الجبيرسيزور موسكو قريبا.  وأوضح بوغدانوف انه "لدينا اتصالات جيدة في كل المجالات، بما في ذلك بين الوزيرين، وقريبا ننتظر زيارة وفد من السعودية".  تجدر الإشارة إلى أن وكالة إنترفاكس سبق ونقلت عن الياس أمة خانوف نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي أن الوزير الجبير سيصل إلى موسكو في 26 نيسان.

 

 

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