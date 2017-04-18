دبي: تركيب مليوني مصباح موفر للطاقة بنهاية العام

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن بلدية دبي تعتزم توزيع 2 مليون مصباح موفر للطاقة بنهاية العام وصولا لتوزيع 10ملايين من فئة "مصباح دبي" بنهاية 2021.





ووقعت بلدية دبي، أمس، اتفاقيات شراكة مع 5 جهات حكومية هي: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومركز دبي التجاري العالمي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة الطرق والمواصلات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بشأن التعاون في مجال ترشيد الطاقة، واستخدام «مصباح دبي».

يأتي ذلك استكمالاً لجهود البلدية في تعميم المصباح الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مؤخراً ليكون الأول من نوعه في المنطقة من حيث الكفاءة.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي: «إن إدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة في البلدية، عملت على المبادرة الفريدة من نوعها من خلال شراكة بين بلدية دبي وفيليبس كأكبر شركة مصنعة لمصابيح LED وتوزيع 2 مليون مصباح موفر للطاقة بنهاية عام 2017، وصولاً لتوزيع 10 ملايين مصباح بنهاية 2021». وأضاف أن الاتفاقيات ترجمة لتوجهات حكومة دبي، الرامية لتحويل دبي من المدن الأذكى عالمياً، باعتبار مصباح دبي الأكثر توفيراً للطاقة في العالم، والأول في الأسواق الذي يتخطى حاجز 200 شمعة في الواط من حيث الكفاءة باستهلاك الطاقة لأغراض الإضاءة.

وأكد لوتاه أنه تم في المرحلة الأولى استبدال المصابيح القديمة بمصباح دبي في جميع مرافق البلدية، ثم البدء في استبدال مصابيح 3 مساجد، موضحاً أن المشروع عبارة عن رؤية مبتكرة ومستدامة ومتكافئة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وسيكون لتطبيقها انعكاسات اقتصادية وبيئية على الإمارة. وأضاف: «تحقق المبادرة العديد من الفوائد الملموسة، وأبرزها توفير في فاتورة الإضاءة بنسبة تصل إلى 90%، وعمر أطول يصل إلى أكثر من 15 مرة مقارنة بالمصابيح التقليدية، كما يتميز المصباح بأنه صديق للبيئة ولا يحتوي على زئبق أو سموم ثقيلة، ومنخفض الحرارة، وبالتالي يوفر في تكاليف التبريد، ولا يصدر عنه أشعة فوق البنفسجية، كما أنه يقدم مصباح 1 واط بديلاً عن 25 واط، و2 واط بديلاً عن 40 واط، و3 واط بديلاً عن 60 واط، بالإضافة إلى 3 واط بديلاً عن 50 واط». وقال خالد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة: «المصباح سيكون متوفراً في أسواق دبي قبل منتصف العام الحالي، مع خطط لاستبدال من المصابيح المستخدمة في دبي بمصباح دبي الجديد». 370 مليون درهم لتطوير سوق ورسان دبي (الاتحاد) بدأت بلدية دبي، أعمال تطوير مرافق سوق ورسان للخضراوات والفواكه، بتكلفة 370 مليون درهم، وذلك بعد ترسية المشروع على المقاول، بحسب المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي. وقال لوتاه: «يأتي المشروع كخطوة مهمة من الخطوات التي تنتهجها بلدية دبي في الارتقاء بخدماتها على مستوى التسويق الداخلي والخارجي للخضراوات والفواكه في إمارة دبي، وتحقيق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لحركة توريد وعرض وبيع وتوزيع وتصدير الخضراوات والفواكه».



