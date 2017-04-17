"كهرباء دبي" توفر خدمة "تيسير" لدفع الفواتير

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن توفير خدمة "تيسير" للدفع الفوري للفواتير عبر إيداع الشيكات الصادرة من جميع البنوك في أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لجميع فئات المتعاملين من القطاع السكني والتجاري من ذوي الحسابات الفردية والمتعددة.

وذلك عبر إدخال رقم الحساب أو إنشاء رقم مرجعي عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو التطبيق الذكي للحسابات المتعددة.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد تحقيقاً لسعادة الناس، ودعماً لمبادرة دبي الذكية التي أطلقها سموه لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، يسعدنا اليوم الإعلان عن توسعة نطاق خدماتنا من خلال تعميم خدمة «تيسير» لدفع الفواتير باستخدام الشيكات بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتشمل جميع فئات المتعاملين المختلفة من ذوي الحسابات الفردية والمتعددة؛ حيث يأتي ذلك ضمن حرص الهيئة لزيادة معدل التبني الذكي لخدماتها، وتسهيل عملية دفع الفواتير، وتقليل نسبة المراجعين لمراكز الهيئة، تحقيقاً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، وأهدافها الاستراتيجية، عن طريق تطبيق أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية في تقديم الخدمات، وضمان إشراك المعنيين بشكل فعال في عمليات الهيئة."

وأضاف الطاير: "تعكس هذه الخطوة حرصنا على التطوير المستمر لخدماتنا، وتعاوننا الوثيق والمستمر مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لبناء حكومة ذكية تقدم خدماتها عبر أنظمة ذكية ومترابطة ومتصلة في أي وقت ومن أي مكان، بما يحقق أهداف خطة دبي 2021 لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم. وقد أطلقنا هذه الخدمة بناءً على دراسة تفصيلية لاحتياجات متعاملينا، بهدف تعزيز تجربتهم ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، ومن ثم الإسهام في جعل تجربة الحياة في دبي التجربة الأفضل عالمياً."

جدير بالذكر أن خدمة «تيسير» تمكن المتعاملين من دفع فواتيرهم باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك في الدولة عبر أكثر من 200 جهاز إيداع للشيكات تابع لبنك الإمارات دبي الوطني، بما يسهم في توفير الوقت وتقليل الجهد على المتعاملين. كما يمكن للمتعاملين استخدام قنوات دفع الفواتير الذكية المتنوعة التي توفرها الهيئة، بما في ذلك تطبيق الهيئة الذكي، وموقع الهيئة الإلكتروني، وأجهزة اتصالات للدفع، والاقتطاع المباشر من الحساب المصرفي، وغيرها من القنوات.

للاطلاع على دليل المستخدم لخدمة «تيسير»، يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: www.dewa.gov.ae/tayseer. كما يمكن للمتعاملين الحصول على المزيد من المساعدة والمعلومات من خلال التواصل عبر هاتف رقم: 04-6019999.