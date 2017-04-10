أرامكو السعودية تسعى لجذب الصينيين لطرحها العملاق

نقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع النفط إن مجلس إدارة شركة أرامكو عملاق النفط السعودية سيجتمع في الصين في مايو/أيار المقبل وذلك للمرة الأولى خلال سبع سنوات مع سعي شركة الطاقة المملوكة للدولة لجذب المستثمرين الصينيين والآسيويين لطرحها أسهمها العملاق.

وقالت المصادر إن مجلس الإدارة سيجتمع في شنغهاي يوم 10 مايو/أيار المقبل لمناقشة خطط أعمال الشركة واستثماراتها والتحضيرات لبيع ما يصل إلى 5 بالمئة من أسهم أرامكو في 2018.

وعادة ما يصدر تقرير سنوي عن أنشطة أرامكو للعام السابق بعد اجتماع مجلس الإدارة.

ويجتمع مجلس الإدارة مرتين في العام وغالباً ما يعقد اجتماعاته خارج المملكة لكنه عقد اجتماعا واحداً فقط من قبل في الصين عام 2010.

وعينت أرامكو بنوكاً دولية لها صلات بمستثمرين صينيين لتقديم المشورة في الطرح العام الأولي المقرر في 2018.

وقالت المصادر إن مسألة طرح أرامكو والدور المحتمل للمستثمرين الصينيين جرت مناقشتها الشهر الماضي خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبكين.

وقد يدر الطرح العام الأولي ما يصل إلى 100 مليار دولار مما يقيم أرامكو عند تريليوني دولار وهي ما ستصبح أعلى قيمة لشركة مدرجة على الإطلاق.

ونقلت رويترز عن سداد الحسيني وهو محلل الطاقة والمسؤول التنفيذي السابق في أرامكو "ستكون المشاركة الصينية في الطرح الأولي لأرامكو منطقية جداً وإستراتيجية".

وقال مسؤولون سعوديون إن شركات صينية أبدت اهتمامها بالاستثمار في الطرح العام لأرامكو مع سعي بكين لتأمين إمدادات نفطية من أكبر مصدر للخام في العالم.

وقال مصدر بالقطاع "هناك سعي جاد من أرامكو لجذب المستثمرين الصينيين ليصبحوا مستثمرين رئيسيين في الطرح الأولي".

وقال مصدر ثان إن المحادثات في مرحلة مبكرة ومن المرجح أن يجري أي استثمار صيني في أرامكو بالتنسيق مع حكومة بكين.

ومن المرجح إدراج أرامكو في سوق الأسهم السعودية في الرياض وفي سوق دولية أخرى أو سوقين. وتدرس المملكة الإدراج ببورصات في نيويورك ولندن وتورونتو وآسيا.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن وحدة تابعة لبنك الصين الصناعي والتجاري ومؤسسة الصين للتمويل الدولي (سي.آي.سي.سي) من بين البنوك الصينية التي تسعى للمشاركة في الطرح العام الأولي لأرامكو.

وأضافت المصادر أن المشاركة الصينية في الطرح ربما تعزز حضور الرياض في قرارات صينية أخرى متعلقة بالاستثمار.

وتجري أرامكو محادثات منذ سنوات للاستثمار بمصافي تكرير في الصين حيث يمكنها أن تبيع مزيداً من خامها في البلاد لكن تلك الخطط لم تحرز تقدماً بعد.

ويأتي اجتماع مجلس الإدارة، الذي يقوم غالباً بجولة في استثمارات أرامكو بالبلد المضيف للاجتماع، قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم 25 مايو/أيار القادم للبت في سياسة الإنتاج.

وينتهي أجل اتفاق أوبك لكبح الإنتاج في يونيو/حزيران القادم.

ويضم مجلس إدارة أرامكو 9 أعضاء من بينهم خالد الفالح وزير الطاقة السعودي ورئيس المجلس، وإبراهيم العساف وزير الدولة، وأمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة، وياسر الرميان العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للسعودية، وماجد المنيف المستشار في الديوان الملكي. ويضم المجلس أيضاً مارك مودي ستيوارت رئيس مجلس الإدارة السابق لرويال داتش شل، وأندرو جولد الرئيس السابق لشركة شلومبرجر.