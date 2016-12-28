"تكرير" أبوظبي تمنح عقودا رئيسية لإنتاج الجازولين والعطريات

منحت اليوم شركة أبوظبي لتكرير النفط "تكرير" - إحدى شركات مجموعة أدنوك - عقدين لمشروعها الخاص بإنتاج الجازولين "وقود السيارات" والعطريات حيث يهدف المشروع لزيادة قدرة شركة تكرير في إنتاج وقود السيارات.

يأتي هذا القرار تماشيا مع استراتيجية أدنوك للنمو، حيث تخطط "تكرير" إلى رفع انتاجها من وقود السيارات إلى 9.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2022 في إطار تلبية احتياجات إمارة أبوظبي من وقود السيارات والعطريات بإضافة 4.2 مليون طن سنوياً من وقود السيارات و1.6 مليون طن سنوياً من العطريات.

وتم ارساء عقد التصاميم الهندسية الأولية على شركة اميك الدولية المحدودة في ردينغ في المملكة المتحدة إضافة إلى منح عقد تراخيص تقنيات المشروع لشركة آكسنس فرنسا، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وقال عبد العزيز الهاجري، مدير دائرة التكرير والبتروكيماويات في شركة أدنوك، " نهدف إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لتعزيز قيمة أصول الشركة من خلال مشروع الجازولين والعطريات والذي سيمكننا من تلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق المنتجات المكررة، وكذلك تعزيز قيمة كل برميل يتم إنتاجه".

وجاءت عقود التصاميم الهندسية الأولية وتراخيص تقنيات المشروع بعد تعيين شركة جاكوبس للهندسة في شهر يونيو من هذا العام لتقديم خدمات استشارية لإدارة المشروع في مرحلة التصاميم الأولية.

ومن المقرر ان ينتهي العمل في عقد التصاميم الهندسية الأولية في يناير 2018، ويلي ذلك مرحلة طرح عطاءات المشروع لمرحلة الهندسة والتوريد والإنشاء، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والتي من المخطط إتمامها في أربع سنوات.

ويتكون هذا المجمع من وحدات معالجة متعددة مثل وحدات المعالجة بالهايدروجين للنفثا الخفيفة والثقيلة، ووحدة الاسمرة للنفثا الخفيفة، ووحدتي تهذيب النفثا الثقيلة، ووحدة استخراج العطريات ووحدات أخرى لإنتاج البارازيلين والبنزين.

وبموجب استراتيجية ادنوك الجديدة وخطتها التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة والتي اعتمدها المجلس الاعلى للبترول في نوفمبر الماضي تركز أدنوك على تعزيز القيمة والأداء في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات للاستفادة من الطلب المتنامي على المنتجات ذات القيمة الإضافية، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية لتعزيز دور أدنوك كمساهم أساسي في تحقيق أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي المستقبلي في دولة الإمارات.