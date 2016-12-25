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حريق في مصفاة إسرائيلية في حيفا

أريبيان بزنس
الأحد، 25 ديسمبر 2016
حريق في مصفاة إسرائيلية في حيفا

القدس 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز ووكالات) - شب حريق في  مصفاة لشركة أويل ريفايناريز في حيفا اليوم الأحد وتصاعدت سحابة من الدخان الأسود الكثيف في سماء الميناء الواقع في شمال إسرائيل.

وهرعت فرق مكافحة الحريق إلى المكان وأظهرت صور نشرت على مواقع إعلامية إسرائيلية على الانترنت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المصفاة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات، وتسيطر شركة إسرائيل كورب القابضة على أكبر مصفاة نفط في البلد.

وأشارت مواقع صحف اسرائيلية إلى استدعاء 40 من طواقم مكافحةالحرائق لمنع امتداد الحريق إلى مخازن وقود في مصفاة الغاز الضخمة.

 

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