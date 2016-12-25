صحيفة سعودية تتراجع عن تقرير طرح حصة هائلة من أرامكو

(رويترز) - تراجعت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الأحد عن تقرير نشرته يوم الجمعة الماضي بشأن خطة لطرح حصة نسبتها 49 بالمئة من أرامكو السعودية خلال عشر سنوات وقالت إن التقرير انطوى على أخطاء.

وقالت الصحيفة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "تعتذر صحيفة الاقتصادية عن الخبر الذي تم نشره بخصوص تخصيص أرامكو".

وأضافت أن التقرير تضمن أرقاماً "خاطئة تماماً وبعيدة عن الواقع...ولم يتم (فيه) الاستناد على أي تحليل علمي صحيح أو مصدر موثوق".

وتستهدف أرامكو عام 2018 طرح حصة من أسهمها فيما قد يصبح أكبر طرح أولي عام في العالم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الشركة تبحث طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهمها إلا أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي هو الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن حجم الطرح.