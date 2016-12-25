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طاقة

ما هي التكلفة الجديدة للكهرباء في السعودية؟

أريبيان بزنس
الأحد، 25 ديسمبر 2016
ما هي التكلفة الجديدة للكهرباء في السعودية؟

أشار  حساب «رؤية السعودية 2030» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،  إلى  التكلفة الجديدة للكهرباء والمتوقع تطبيقها خلال الأشهر المقبلة خلال عام 2017.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، قد ألعن قبل أيام إن أسعار البنزين في المملكة متدنية مقارنة بدول العالم الأخرى.
 

وبين أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل 3 أضعاف استهلاك غيره، مشيراً إلى أن المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم.
 

وأضاف أن الوزارة ستقوم برفع أسعار الطاقة حتى عام 2020 بشكل متدرج حتى ترتبط وتواكب الأسعار العالمية.
 

وأشار إلى أن الدولة ستقدم الدعم شهرياً للمواطن بشكل نقدي يستفيد منه.

2017

فقد قررت السعودية رفع أسعار منتجات الطاقة بما فيها أسعار الوقود، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية، وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها، وسيؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها المملكة في رؤية السعودية 2030 لعدة سنوات.

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