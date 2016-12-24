الكويت تطرح أسهما في مشروع محطة الزور الشمالية للاكتتاب العام منتصف 2017

(رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم السبت أن الكويت تعتزم طرح أسهم في المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربية وتحلية المياه للاكتتاب العام في منتصف العام المقبل.

وتبلغ قدرة المرحلة الأولى من المشروع 1500 ميجاوات على الأقل وهي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعود نسبة 40 بالمئة من ملكية المشروع لثلاث شركات هي شركة إنجي الفرنسية للطاقة ومؤسسة سوميتومو اليابانية وشركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه الكويتية.

وتعود نسبة 60 بالمئة من ملكية المشروع للهيئة العامة للاستثمار -وهي صندوق الاستثمار السيادي في البلاد- والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطرح حصة للاكتتاب العام أحد شروط تأسيس المشروع بمجرد الانتهاء من البناء. وذكر موقع مؤسسة سوميتومو اليابانية على الإنترنت أن البناء اكتمل في 26 من نوفمبر تشرين الثاني.

ونقلت الوكالة عن مطلق الصانع المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن الحكومة الكويتية ستطرح 50 بالمئة من الزور للمواطنين الكويتيين.