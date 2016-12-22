الحفر الوطنية تدشن أحدث حفاراتها المتطورة المصنعة في الإمارات

دشنت شركة الحفر الوطنية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، "حفارة الغربية" المتطورة الجديدة التي انضمت إلى أسطول الحفارات البحرية التي تملكها الشركة.

وتعد الغربية الحفارة السابعة من أصل تسع حفارات بحرية متطورة تسلمتها "الحفر الوطنية" ــ التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ــ من شركة لامبريل المتخصصة بصناعة حفارات النفط والغاز والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها.

وقال عبد الله سعيد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة في كلمته ــ خلال حفل التدشين الذي نظمته شركة الحفر الوطنية في المنطقة الحرة في الحمرية ــ "إن الحفر الوطنية تسترشد باستراتيجية النمو والتطور التي تتبناها شركة أدنوك .. ولذا فان الشركة تحرص على النمو المستمر والتفاعل مع المتغيرات والتحديات من خلال التركيز على تعزيز كفاءة العمليات، والتوظيف الاكفأ للموارد والمعدات وتبني أحدث التكنولوجيات المتطورة في صناعة الحفر".

وأضاف السويدي "أن المشروع يهدف للمحافظة على أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والمرونة بما يضمن تقديم خدمات حفر متنوعة وذات جودة عالية بأقل كلفة مادية ممكنة للمتعاملين، مع المحافظة على أفضل المعايير الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة وسلامة الأصول والمعدات".

وأكد السويدي "أن استثمار الحفر الوطنية حوالي سبعة مليارات درهم في بناء هذه الحفارات البحرية وحفارات أخرى برية جديدة، يتم تصنيعها جميعها في دولة الامارات، يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني..كما أنه ينسجم مع الدور الحيوي الذي تلعبه شركة أدنوك باعتبارها احدى الركائز المهمة لرفد عملية التنمية الاقتصادية".

من جهته قال كريستوفر ماكدونالدز الرئيس التنفيذي لشركة لامبريل، "إن حفارة الغربية تم انجازها وتسليمها وفق أعلى معايير الجودة وفي الموعد المحدد وبأفضل الكلف المادية حيث يعكس بناء هذه الحفارات المتطورة في دولة الامارات المستوى المتقدم الذي وصلت اليه الدولة".

وأضاف ماكدونالدز، "أن النجاح الذي تحقق بتسليم الحفارات السبع الجديدة في المواعيد المحددة واقتراب موعد تسليم الحفارتين المتبقيتين في هذا المشروع الكبير، لم يكن ليتحقق لولا علاقة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد التي تربط شركة الحفر الوطنية وشركة لامبريل ونحن نتطلع لاستمرار علاقات التنسيق والتعاون مع الحفر الوطنية وتعزيزها في المستقبل".