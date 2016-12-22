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طاقة

فرنسا تدشن أول طريق ينتج الطاقة الشمسية في العالم

أريبيان بزنس
الخميس، 22 ديسمبر 2016
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فرنسا تدشن أول طريق ينتج الطاقة الشمسية في العالم

دشنت السلطات الفرنسية الخميس أول طريق تنتج الطاقة الشمسية في العالم في منطقة نورماندي شمال غرب فرنسا، وهي تقنية قيد الاختبار تأمل في تصديرها الى العالم.

 

وتمتد هذه الطريق التجريبية على كيلومتر واحد، ووضعت ألواح شمسية على الطريق البالغ طوله الف متر، ويبلغ اجمالي مساحتها الفين و800 متر مربع تتيح توليد طاقة تعادل ما يكفي لإنارة مدينة يسكنها خمسة الاف شخص، بحسب مؤسسة "كولاس" التابعة لمجموعة "بويغ" المسؤولة عن المشروع.

 

وبلغت كلفة هذا المشروع خمسة ملايين يورو مولتها مساعدة حكومية، حسب ماورد في موقع فرانس 24.

 

وقالت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولان روايال "إنها فكرة عبقرية، يستفاد (في توليد الطاقة) من مساحة تستخدم لوظيفة أخرى من دون المس بالأراضي الزراعية في البلدان المكتظة".

 

وتجرب هذه التقنية منذ أشهر في أربعة مواقع في فرنسا، في مواقف أو أمام مبان عامة، لكن مساحة الالواح الشمسية كانت أصغر بكثير.

 

وتثير هذه الفكرة اهتماما خارج فرنسا أيضا، اذ تجري اختبارات مشابهة في هولندا وألمانيا والولايات المتحدة.

 

وتقضي هذه الفكرة بوضع ألواح شمسية لإنتاج الكهرباء لا تزعج أحدا على طرقات لا تكتظ فيها السيارات.

 

لكن من سلبيات هذه الفكرة أن الالواح المسطحة تنتج طاقة أقل من الالواح المنحنية، كما أن كلفة انتاج الطاقة منها أكبر من تلك الألواح التي توضع على سطوح المباني.

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