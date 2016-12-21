"الإمارات العالمية للألمنيوم" و"جنرال إلكتريك" توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق مبادرات خفض الانبعاثات

وقّعت "الإمارات العالمية للألمنيوم"، مذكرة تفاهم مع شركة "جنرال إلكتريك للطاقة" العالمية للتعاون في تطبيق برنامج 100 يوم لخفض انبعاثات أكاسيد النتروجين، المندرج في إطار المسرعات الحكومية، التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في مقر المسرعات الحكومية بدبي، ووقعها عبدالله جاسم كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، وجوزيف أنيس الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "جنرال إلكتريك للطاقة".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تعمل "الإمارات العالمية للألمنيوم" مع "جنرال إلكتريك"، عبر شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، على تحقيق نتائج ملموسة على المستوى البيئي، ويعد المشروع الجديد الأول من بين خمس مبادرات سيتم تطبيقها تحت مظلة المسرعات الحكومية وتتطلع "الإمارات العالمية للألمنيوم" إلى خفض انبعاثات أكاسيد النتروجين بنسبة 10 بالمئة بنهاية شهر فبراير المقبل، وسيكون لنجاح المشروع دور حيوي في تعزيز نوعية الهواء بما يعادل إزالة 280 ألف سيارة من طرقات الدولة، ويعتبر مؤشر جودة الهواء أحد الأهداف الرئيسية لرؤية الإمارات 2021، إذ تعتبر أكاسيد النتروجين من الملوثات الرئيسية الأربعة للهواء.

وقال عبدالله كلبان " تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها ’الإمارات العالمية للألمنيوم‘ تحت مظلة المسرعات الحكومية. ونحن على ثقة بأن اعتماد حلول جنرال إلكتريك الرقمية المتطورة في محطات توليد الطاقة سيكون له أثر كبير في تحسين جودة الأداء وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية".

من جهته، قال جوزيف أنيس "يعكس توقيع هذه الاتفاقية مع الإمارات العالمية للألمنيوم الرائدة عالمياً، الإمكانات التقنية الكبيرة التي تتمتع بها جنرال إلكتريك وتؤهلها لدعم القطاع في الارتقاء بمستويات الإنتاجية والكفاءة، والمساهمة ببناء مستقبل أكثر استدامة" ..مؤكدا ان مذكرة التفاهم تمثل رافداً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقاً من الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون "جنرال إلكتريك" مع "الإمارات العالمية للألمنيوم" لتطبيق برنامج سريع للحد من انبعاثات أكاسيد النتروجين في محطتي توليد الطاقة في الطويلة وجبل علي، بالتزامن مع تعزيز الكفاءة التشغيلية للمحطتين وخفض استهلاك الوقود.

وتتضمن مجموعة تقنيات "جنرال إلكتريك" التي سيتم استخدامها حلول حقن المياه للتوربينات الغازية الجاري تشغيلها في محطة جبل علي، وفي محطة الطويلة، وستعمل "جنرال إلكتريك" على تطبيق برمجيات التحديث Fin-Fan على اثنين من التوربينات كحد أقصى بهدف تحسين الأداء التشغيلي لأنظمة التبريد بما يؤدي إلى خفض استهلاك الحمولات الثانوية، كما ستعمل على تزويد أنظمة التنظيف بأمواج الضغط لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات الغازية.

وبعد تحقيق الهدف الأولي للمسرعات الحكومية، ستقوم "جنرال إلكتريك" بتطبيق نظام جديد لتغيير الوقود السائل في المحطتين بهدف خفض تواتر عمليات تغيير الوقود، إضافة إلى تطبيق حلول لخفض استهلاكه، كما ستعمل على دراسة السبل المثلى للحد من انقطاعات التشغيل آخذة بعين الاعتبار مستويات الأداء الحالية.