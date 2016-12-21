Arabian business
طاقة

"إمباور" تحقق 13% ارتفاعا في نسبة توظيفها للكفاءات الإماراتية لعام 2016

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
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"إمباور" تحقق 13% ارتفاعا في نسبة توظيفها للكفاءات الإماراتية لعام 2016

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن إرتفاع نسبة توظيفها للكفاءات الإماراتية المواطنة في العام 2016 لتصل الى 13 بالمائة.

 

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" نعمل في "إمباور" في قطاع متخصص يستلزم خبرات تقنية وإدارية وهندسية عالية، ونبحث دوماً عن الأشخاص المؤهلين من ذوي الكفاءات من الفئات الشابة المواطنة في قطاعات الطاقة والبحث والتطوير والمبيعات والتسويق والهندسة وغير ذلك كما أننا ماضون قدماً في تعزيز نسبة المشاركة النسائية في قوانا الوظيفية.

 

وأضاف، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، تسعى "إمباور" الى ترسيخ موقعها الريادي والمحوري في العالم بوصفها أكبر شركة تبريد مناطق في العالم من حيث سعة الإنتاج، ونؤمن بأن مواصلة تحقيق ريادتنا يرتبط إرتباطاً مباشراً بوجود كوادر بشرية مناسبة ذات كفاءات عالية.. ونحث الفئات المواطنة على المساهمة في مسيرتنا الريادية والإستفادة من فرص التوظيف التي توفرها "إمباور" في مجالات التطوير الوظيفي والإبتكار".

 

واختتم ابن شعفار بالقول ان إقتصاد دولة الإمارات بوجه عام وإمارة دبي بصفة خاصة يوفر فرصا وظيفية مهمة ونوعية للمواطنين والمقيمين على حد سواء،مبديا سروره بأن تكون امباور جزءاً مهما من برنامج توطين الوظائف في الدولة لتعزيز انخراط الفئات المواطنة في سوق العمل وتفعيل دورهم الريادي كقادة فاعلين في إقتصاد الإمارات.

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