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طاقة

تكرار الاعتداء على عمال محطات الوقود يدفع السلطات السعودية إلى تفعيل الدفع الذاتي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
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تكرار الاعتداء على عمال محطات الوقود يدفع السلطات السعودية إلى تفعيل الدفع الذاتي

كشف مصدر مطلع عن توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية لتفعيل الخدمة الذاتية في محطات الوقود عبر شركات حديثة مصنفة بأعلى معايير السلامة والبيئة مؤكداً أن تفعيل الخدمة سيتم على مستوى المملكة بمتابعة لجنة خاصة من الوزارة.

 

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن ذلك جاء مع تكرار حوادث الاعتداء على عمال محطات الوقود في المملكة من قبل مواطنين سعوديين.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن مدير عام التخطيط العمراني المهندس مازن بخرجي إن الوزارة صنفت حوالي 13 شركة مشغلة لمحطات الوقود على مستوى المملكة، وأصبحت المنافسة محصورة في شركات مؤهلة ومتخصصة، ومن ضمن عناصر المنافسة بين تلك الشركات هي تطبيق الخدمة الذاتية للتعبئة عبر طرق دفع متقدمة والتشغيل الإلكتروني لمحطات الوقود.

 

وقال "بخرجي" إن هناك عدة معايير يجب توفرها للشركات المشغلة أهمها توفر تقنيات تشغيلية متطورة ومعايير بيئية إضافة إلى معايير السلامة.

 

وأضاف أن الوزارة بدأت في تطبيق تلك الآليات على محطات الطرق السريعة والإقليمية كمرحلة أولى ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل محطات الوقود داخل المدن.

 

 

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