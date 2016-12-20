أدنوك الإماراتية تبيع لبعض المصافي الآسيوية كميات إضافية من النفط في فبراير

(رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وافقت على إمداد بعض شركات التكرير في آسيا بكميات نفط أكبر من المتعاقد عليها في فبراير/شباط.

وفاجأت إمدادات النفط الإضافية بعض المتعاملين لأن أدنوك خفضت قبل أسبوع كميات النفط للعملاء المرتبطين معها بعقود في يناير/كانون الثاني بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة التزاماً منها باتفاق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج.

وقال أحد المصادر "ستقدم (الكميات الإضافية)إلى مشترين بعينهم".

وقال مصدر ثان إنه تم السماح لبعض المشترين بتغيير نوع الخام الذي يتم توريده لتقل كميات خام مربان الخفيف عالي الكبريت مقابل زيادة الكميات من خام زاكوم العلوي المتوسط.

ولم يتسن الاتصال بأدنوك للتعقيب.

وقال مصدر ثالث إن أدنوك قد تورد كميات إضافية لبعض المشترين لتعويض خفض الإمدادات من خام زاكوم العلوي خلال الشهرين الماضيين بسبب مشاكل لوجيستية.

إلا أن زيادة الإمدادات للعقود الآجلة خفضت قيمة الشحنات الفورية تحميل فبراير/شباط لخامات أبوظبي الثلاث الأسبوع الجاري.

وجرى بيع خام زاكوم العلوي بخصم هذا الأسبوع كما ظل سعر مربان أقل كثيراً من سعر البيع الرسمي .

وقال مصدر ثان إن هذه الخطوة خفضت الطلب كثيراً.