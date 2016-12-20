تسعير خام دبي لشهر مارس بخصم 0.15 دولار للبرميل عن الخام العماني

(رويترز) - قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت فرق السعر الرسمي لشحنات مارس/آذار من خام دبي بخصم 0.15 دولار للبرميل عن سعر العقود الآجلة للخام العماني.
ويطبق الفرق على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني في نهاية يناير/كانون الثاني، وذلك لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مارس/اذار.
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