تسعير خام دبي لشهر مارس بخصم 0.15 دولار للبرميل عن الخام العماني

(رويترز) - قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت فرق السعر الرسمي لشحنات مارس/آذار من خام دبي بخصم 0.15 دولار للبرميل عن سعر العقود الآجلة للخام العماني.

ويطبق الفرق على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني في نهاية يناير/كانون الثاني، وذلك لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مارس/اذار.