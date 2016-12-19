سي.إي.إف.سي الصينية تخوض محادثات لشراء حصة في امتياز نفطي بأبوظبي

(رويترز) - قال مصدران مطلعان يوم الاثنين إن شركة سي.إي.إف.سي تشاينا إنرجي الصينية المملوكة للقطاع الخاص تخوض محادثات متقدمة لتأمين حصة في تطوير حقول نفط برية في الإمارات بموجب اتفاق لأجل 40 عاماً.

وقال أحد المصدران إن سي.إي.إف.سي تخوض مناقشات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مسعى للاستحواذ على حصة تبلغ عشرة في المئة من شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو). وتدير أدكو امتيازات نفط برية بإجمالي موارد يتراوح بين 20 و30 مليار برميل من النفط المكافئ.

وأضاف المصدر أن من غير الواضح حجم الحصة التي ستفوز بها سي.إي.إف.سي في نهاية المطاف، لكنه قدر أن قيمة حصة تبلغ عشرة في المئة تصل لنحو 2.2 مليار دولار.

وكانت أدنوك قالت السبت الماضي إنها توصلت إلى اتفاق مع بي.بي بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 10 في المئة في امتياز تابع لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو).

وقال المصدران إن أدنوك تناقش أيضاً بيع حصص مع شركات آسيوية أخرى من الصين والهند وكوريا الجنوبية، وكذلك مع شركات أوروبية مثل شل وشتات أويل.

وقال متحدث باسم أدنوك التي تمتلك 60 في المئة في الامتياز "المناقشات جارية مع عدد من الشركاء العالميين فيما يخص الحصة المتبقية البالغة 12 في المئة في امتياز أدكو البري".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من متحدث باسم سي.إي.إف.سي.

وينتج امتياز أدكو الذي يضم حقول باب وبوحصا وشاه وعصب 1.6 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً اعتباراً من 2017.

وأنتجت الإمارات 3.1 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لمسح أجرته رويترز.