200 مليون ريال قطري، أكبر تعويض سددته شركة تأمين لحريق شب في قطر

أجرى فاروق فياض في صحيفة الخليج الإماراتيةحوارا مع الرئيس التنفيذي لشركة تأمين أجاب فيه الأخير على سؤال عن أكبر «مطالبة» تأمينية تم دفعها من قبل شركته فأجاب بقوله:" بوصفنا واحدة من أكبر شركات التأمين في الإمارات، نعي تماماً أن اللحظة التي يتعرض فيها أحد عملائنا لأي حادث هي لحظة حاسمة وخطيرة في حياته، وأيضاً بالنسبة لنا؛ لأنها اللحظة التي يأتي فيها دورنا للإسراع بمساعدته لكي يعود إلى ممارسة عمله بأسرع وقت ممكن.

وقد بلغ حجم التعويضات التي قدمناها لعملائنا في العام الماضي ما زاد على 300 مليون درهم، وقد كان أكبر تعويضات التأمين التي دفعتها شركتنا خلال 2016 هو ذلك التعويض الخاص بأحد المراكز التجارية التي كانت تحت الإنشاء، حيث شب حريق ترتبت عليه خسائر وأضرار فادحة في المبنى، وقد بلغ مبلغ التأمين المسدد 200 مليون ريال قطري حيث سُدد في فترة زمنية قصيرة نسبياً، ونجحنا في تمكين عميلنا من مواصلة أعمال الإنشاء اللازمة للمركز التجاري، ومن ثَمَّ تحقيق أرقامه المستهدفة.

يذكر أن حريقين شبا في قطر هذا العام في مركزين تجاريين الأول في شهر أبريل وأسفر ذلك الحريق الذى كان قريبا من ملعب يستضيف بطولة كأس العالم عن إجلاء أكثر من 14 ألف عامل.

والثاني في شهر يوليو حين نقلت الصحافة القطرية وقتها اندلاع حريق فى مركز للتسوق تحت الإنشاء فى العاصمة القطرية الدوحة، وهو الحريق الثانى من نوعه الذى تشهده الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2020 فى أقل من أربعة أشهر.

