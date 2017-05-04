مبادرة "تعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة" لمستقبل أكثر ازدهاراً

احتفلت شركة أبوظبي للتمويل بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق مبادرة الثقافة المالية للطلاب في إمارة أبوظبي. وتهدف المبادرة إلى تمكين الطلبة إدارة أموالهم على معرفة و علم بطريقة أفضل. وتطبّق هذه المبادرة بالشراكة مع "مؤسسة إنجاز الإمارات"، العضو في برنامج «إنجاز جونيور اتشيفمينت العالمية» (JAW)، حتى اليوم تم تدريب 462 طالبًا عبر برنامج ""إدارة أموالي" العالمي، لرفع قدراتهم على اتخاذ القرارات المالية السليمة.

وقررت شركة «أبوظبي للتمويل» التركيز على تحسين المعرفة بالإدارة المالية بين فئة الشباب بسبب المخاطر المتمثلة بارتفاع مبالغ الديون عليهم. وتماشياً مع إدراك الشركة أن أفضل طريقة لتجنب اتخاذ قرارات مالية باهظة التكاليف هي توعية المجتمع، و عليه عقدت هذة الشراكة مع "مؤسسة إنجاز الإمارات" التعليمية لإطلاق برنامج توعوي تجريبي مصمم خصيصًا للشباب.

وضمن هذة الشراكة، قامت شركة "أبوظبي للتمويل" بتفعيل دور المرشدين المختصين من موظفيها كعنصراً أساسياً لنجاح المبادرة، حيث أشاد كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل، بالجهود المكثّفة التي بذلها الموظفون لتحقيق نجاح ملحوظ لرفع الثقافة المالية. وتعليقاً على ذلك قال تايلور: "يتخذ فريقنا القرارات المالية المعقدة كل يوم، ومثّلت هذه فرصة عظيمة لمنح أولئك الذي يخطون خطواتهم الأولى في رحلتهم المالية بعضًا من خبرتنا. فنحن شركة إقراض مسؤولة نريد أن يدرك عملاؤنا و أصحاب القرارات المالية مجموعة واسعة من المنتجات المالية والقرارات التي تواجههم وهذا البرنامج هو وسيلة رائعة للقيام بذلك".

بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد كان للطلبة للمشاركين كلمتهم بخصوص المبادرة، حيث قال صقر خالد النعيمي، الطالب المشارك في برامج إنجاز الإمارات: "لا تكفي الكلمات لوصف كم استفدنا من برنامج ا"إدارة أموالي"، إذ استطعنا تعلم كيفية التخطيط لميزانياتنا الشخصية. وعلمنا برنامج أيضًا كيف نخطط لاستقلالنا المالي ونحافظ عليه وأظهر لنا طرق الوصول إليه".

من جهته علّق خليفة علي البلوشي، وهو طالب آخر مشارك في الدورة: "كانت تلك تجربة مثيرة علمتني الكثير وأضافت عناصر قيّمة إلى خططي الشخصية المستقبلية. عزز حضور هذا البرنامج معرفتي عن مواضيع مختلفة من الشراء والادخار إلى التخطيط المالي الشخصي".

وقالت سلاف صالح الزعبي، المدير التنفيذي لشركة إنجاز الإمارات العربية المتحدة: "يستفيد أكثر من 700 ألف طالب حول العالم من برامج الثقافة المالية التي تقدمها شبكة جونيور اتشيفمينت العالمية. وأتاحت لنا هذه الشراكة أن نطرح بنجاح تجربة برنامج "إدارة أموالي"العام الماضي، ونأمل في استقطاب المزيد من الطلبة لتمكينهم هذه المهارات الحياتية الأساسية لتحسين قدراتهم المالية ليصبحوا قوى عاملة في المستقبل. التخطيط المالي الفعّال يساهم في تجنب القرارات المالية الخاطئة في المستقبل، و بالتالي الرفاهية الاقتصادية للمجتمع بأكملة".

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