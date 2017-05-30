وزارة التربية السورية تعلن موعد صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي

(أريبيان بزنس) - أعلنت وزارة التربية السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن موعد صدور نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي لدورة العام 2017 سيكون يوم السبت المقبل.





وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك قبل ساعات إن "موعد صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي السبت 10/6/2017".

وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي قد بدأت يوم الأحد 14 مايو/أيار الماضي وانتهت يوم الخميس 25 مايو/أيار الماضي.