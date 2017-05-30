وزارة التربية السورية تعلن موعد صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي

(أريبيان بزنس) - أعلنت وزارة التربية السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن موعد صدور نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي لدورة العام 2017 سيكون يوم السبت المقبل.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك قبل ساعات إن "موعد صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي السبت 10/6/2017".
وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي قد بدأت يوم الأحد 14 مايو/أيار الماضي وانتهت يوم الخميس 25 مايو/أيار الماضي.
المزيد من أخبار سورية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
مان عائلة العطور الأولى في العالم
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
وزارة الإسكان السعودية توضح أسباب رفضها بعض الحالات من الدعم السكني | عقارات | أريبيان بزنس
علامة النضج العقاري | عقارات | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس